У Чехії більшість українських біженців живуть на межі бідності

Українські біженці. Фото: google

Українські біженці, які проживають у Чехії, зазнають серйозних фінансових труднощів. Попри те, що більшість із них знайшли роботу, зароблені ними кошти часто недостатні для нормального життя.

Про це повідомляє novinky.cz.

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Українські біженці у Чехії

PAQ Research у партнерстві з Інститутом соціології Чеської Академії наук провело дослідження. В опитуванні взяли участь 1425 українських сімей, що становить загальну кількість 3789 осіб, серед яких 1203 дитини. Дані показують, що майже 70% учасників опитування проживають за умов, наближених до бідності. Близько 45% сімей перебувають у такому фінансовому становищі, що їх заощадження вичерпаються менш ніж за місяць.

При цьому, попри високий рівень зайнятості серед біженців (67%), багато хто з них працює на посадах, які не відповідають їхнім професійним навичкам. Крім того, третина опитаних не мають соціальних гарантій та медстрахування на робочому місці.

У середньому біженці отримують до 150 крон (приблизно 6 євро) за годину. Для багатьох необхідний додатковий дохід, щоб забезпечити себе та свою сім'ю.

Головні проблеми, з якими стикаються біженці під час пошуку роботи:

неповне знання чеської мови (71% респондентів);

Проблеми із забезпеченням догляду дітей (29%);

перешкоди у визнанні української освіти (28%).

Більшість опитаних (49%) орендують житло. З початку липня держпідтримка надається лише для особливих категорій біженців, які проживають у Чехії понад 150 днів.

Нагадаємо, що, згідно з недавніми даними дослідження, проведеного Варшавським університетом, дружнє ставлення поляків до українців, як і раніше, зберігається у 67% респондентів. Проте відсоток позитивно налаштованих людей зменшився.