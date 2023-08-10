Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Чехії більшість українських біженців живуть на межі бідності arrow

У Чехії більшість українських біженців живуть на межі бідності

10 серпня 2023 21:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Чехії більшість українських біженців живуть на межі бідності
Українські біженці. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські біженці, які проживають у Чехії, зазнають серйозних фінансових труднощів. Попри те, що більшість із них знайшли роботу, зароблені ними кошти часто недостатні для нормального життя.

Про це повідомляє novinky.cz.

Читайте також:

Українські біженці у Чехії

PAQ Research у партнерстві з Інститутом соціології Чеської Академії наук провело дослідження. В опитуванні взяли участь 1425 українських сімей, що становить загальну кількість 3789 осіб, серед яких 1203 дитини. Дані показують, що майже 70% учасників опитування проживають за умов, наближених до бідності. Близько 45% сімей перебувають у такому фінансовому становищі, що їх заощадження вичерпаються менш ніж за місяць.

При цьому, попри високий рівень зайнятості серед біженців (67%), багато хто з них працює на посадах, які не відповідають їхнім професійним навичкам. Крім того, третина опитаних не мають соціальних гарантій та медстрахування на робочому місці.

У середньому біженці отримують до 150 крон (приблизно 6 євро) за годину. Для багатьох необхідний додатковий дохід, щоб забезпечити себе та свою сім'ю.

Головні проблеми, з якими стикаються біженці під час пошуку роботи:

  • неповне знання чеської мови (71% респондентів);
  • Проблеми із забезпеченням догляду дітей (29%);
  • перешкоди у визнанні української освіти (28%).

Більшість опитаних (49%) орендують житло. З початку липня держпідтримка надається лише для особливих категорій біженців, які проживають у Чехії понад 150 днів.

Нагадаємо, що, згідно з недавніми даними дослідження, проведеного Варшавським університетом, дружнє ставлення поляків до українців, як і раніше, зберігається у 67% респондентів. Проте відсоток позитивно налаштованих людей зменшився.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Вибори під час війни: чи справді влада готується до перегонів. Ексклюзив

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз