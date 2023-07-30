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В Чехии арестовали пятизвездочный отель российского миллиардера Евтушенко

30 июля 2023 22:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Чехии арестовали имущество российского олигарха Евтушенко
Российский миллиардер Владимир Евтушенко. Фото: Википедия
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Власти Чехии арестовали имущество российского миллиардера Владимира Евтушенко. В частности, пятизвездочный отель, который находится в Карловых Варах.

Об этом сообщают росСМИ.

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В Чехии арестовали имущество российского олигарха

Сообщается, что чешские власти наложили арест согласно санкциям за причастность к войне в Украине. Так, заблокированы банковские счета и активы известнейшего российского бизнесмена Владимира Евтушенко.

Все арестованное имущество, которое имеет миллиардер в Карловых Варах, оценили почти в 5 миллионов долларов.

Что известно об арестованном отеле

Savoy Westend в Карловых Варах состоит из комплекса пяти вилл, которыми владеет Евтушенко через компанию Lunisoft. Ему также принадлежит соседняя вилла Shakespeare, которой владеет миллиардер через компанию Sarlen.

Известно, что арестованный отель работает в ограниченном режиме. А именно, поселяют только туристов, оплативших проживание до конца июля.

Общая стоимость имущества семьи Евтушенко составляет 23 миллиона долларов.

Кто такой Евтушенко

Отмечается, что Владимир Евтушенко — один из самых известных российских миллиардеров и бизнесменов, он имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.

Евтушенко является основателем и совладельцем АФК "Система". А также занимает 51 место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

Напомним, в Украине разоблачили российских олигархов, которые хотели вывести активы банка за границу.

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