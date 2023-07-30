У Чехії арештували майно російського олігарха Євтушенка

Російський мільярдер Володимир Євтушенко. Фото: Вікіпедія

Влада Чехії заарештувала майно російського мільярдера Володимира Євтушенка. Зокрема, п'ятизірковий готель, який знаходиться у Карлових Варах.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Повідомляється, що чеська влада наклала арешт згідно санкцій за причетність до війни в Україні. Відтак, заблоковано банківські рахунки та активи найвідомішого російського бізнесмена Володимира Євтушенка.

Усе арештоване майно, яке має мільярдер у Карлових Варах, оцінили у майже 5 мільйонів доларів.

Що відомо про арештований готель

Savoy Westend у Карлових Варах складається з комплексу п'яти віл, якими володіє Євтушенко через компанію Lunisoft. Йому також належить сусідня вілла Shakespeare, якою володіє мільярдер через компанію Sarlen.

Відомо, що арештований готель наразі працює в обмеженому режимі. А саме, поселяють лише тих туристів, які оплатили проживання до кінця липня.

Загальна вартість майна сім'ї Євтушенка складає 23 мільйонів доларів.

Хто такий Євтушенко

Зазначається, що Володимир Євтушенко — один з найвідоміших російських мільярдерів та бізнесменів, має тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Євтушенко є засновником та співвласником АФК "Система". А також займає 51-ше місце в рейтингу російських мільярдерів Forbes. Його статки оцінюють у 1,7 мільярдів доларів.

Нагадаємо, в Україні викрили російських олігархів, які хотіли вивести активи банку за кордон.