У Чехії арештували майно російського олігарха Євтушенка

У Чехії заарештували п'ятизірковий готель російського мільярдера Євтушенка
Влада Чехії заарештувала майно російського мільярдера Володимира Євтушенка. Зокрема, п'ятизірковий готель, який знаходиться у Карлових Варах.
Про це повідомляють росЗМІ.
У Чехії заарештували майно російського олігарха
Повідомляється, що чеська влада наклала арешт згідно санкцій за причетність до війни в Україні. Відтак, заблоковано банківські рахунки та активи найвідомішого російського бізнесмена Володимира Євтушенка.
Усе арештоване майно, яке має мільярдер у Карлових Варах, оцінили у майже 5 мільйонів доларів.
Що відомо про арештований готель
Savoy Westend у Карлових Варах складається з комплексу п'яти віл, якими володіє Євтушенко через компанію Lunisoft. Йому також належить сусідня вілла Shakespeare, якою володіє мільярдер через компанію Sarlen.
Відомо, що арештований готель наразі працює в обмеженому режимі. А саме, поселяють лише тих туристів, які оплатили проживання до кінця липня.
Загальна вартість майна сім'ї Євтушенка складає 23 мільйонів доларів.
Хто такий Євтушенко
Зазначається, що Володимир Євтушенко — один з найвідоміших російських мільярдерів та бізнесменів, має тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.
Євтушенко є засновником та співвласником АФК "Система". А також займає 51-ше місце в рейтингу російських мільярдерів Forbes. Його статки оцінюють у 1,7 мільярдів доларів.
Нагадаємо, в Україні викрили російських олігархів, які хотіли вивести активи банку за кордон.