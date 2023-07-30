Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Чехії заарештували п'ятизірковий готель російського мільярдера Євтушенка arrow

У Чехії заарештували п'ятизірковий готель російського мільярдера Євтушенка

30 липня 2023 22:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Чехії арештували майно російського олігарха Євтушенка
Російський мільярдер Володимир Євтушенко. Фото: Вікіпедія
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Влада Чехії заарештувала майно російського мільярдера Володимира Євтушенка. Зокрема, п'ятизірковий готель, який знаходиться у Карлових Варах. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

Читайте також:

У Чехії заарештували майно російського олігарха

Повідомляється, що чеська влада наклала арешт згідно санкцій за причетність до війни в Україні. Відтак, заблоковано банківські рахунки та активи найвідомішого російського бізнесмена Володимира Євтушенка. 

Усе арештоване майно, яке має мільярдер у Карлових Варах, оцінили у майже 5 мільйонів доларів. 

Що відомо про арештований готель

Savoy Westend у Карлових Варах складається з комплексу п'яти віл, якими володіє Євтушенко через компанію Lunisoft. Йому також належить сусідня вілла Shakespeare, якою володіє мільярдер через компанію Sarlen. 

Відомо, що арештований готель наразі працює в обмеженому режимі. А саме, поселяють лише тих туристів, які оплатили проживання до кінця липня. 

Загальна вартість майна сім'ї Євтушенка складає 23 мільйонів доларів. 

Хто такий Євтушенко

Зазначається, що Володимир Євтушенко — один з найвідоміших російських мільярдерів та бізнесменів, має тісні зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

Євтушенко є засновником та співвласником АФК "Система". А також займає 51-ше місце в рейтингу російських мільярдерів Forbes. Його статки оцінюють у 1,7 мільярдів доларів. 

Нагадаємо, в Україні викрили російських олігархів, які хотіли вивести активи банку за кордон.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз