В Чехии женщина подняла флаг "вагнеровцев": полиция начала проверку

Флаг ЧВК "Вагнер", который подняла женщина в Чехии. Фото: Facebook/Lucie Brichtova

В городе Зноймо, Чехия, женщина подняла флаг ЧВК "Вагнер". Полиция начала проверку. Женщина считает, что в ее действиях нет ничего противозаконного.

Об этом сообщает Czech Radio.

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"Полиция знакома с этим случаем. Ведется проверка. Сейчас, однако, комментарии преждевременны", — заявил представитель чешской полиции Давид Чалоупка.

Флаг "вагнеровцев" подняла на частном участке гражданка Чехии Люция Брихтова. Ее аккаунт в Facebook переполнен пророссийскими и антиукраинскими постами.

Пост женщины в Facebok. Фото: скриншот

Люция Брихтова заявила, что в ее действиях нет ничего противозаконного. По ее словам, она не показывает символику Z.

Напомним, в России произошел "несчастный" случай. Там военный ЧВК "Вагнер" застрелил друг во время празднования его возвращения с фронта.

Также мы писали, что в информационном пространстве ведутся дискуссии о реальных потерях российских военных в Бахмуте. Российское население, мягко говоря, удивлено реальным количеством погибших "вагнеровцев".

Добавим, наемники ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию города Бахмут. На их место заходят подразделения российских регулярных войск, воюющих на территории Украины.