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У Чехії жінка підняла прапор "вагнерівців": поліція розпочала перевірку

28 травня 2023 15:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Чехії жінка підняла прапор "вагнерівців": поліція розпочала перевірку
Прапор ПВК "Вагнер", який підняла жінка в Чехії. Фото: Facebook/Lucie Brichtova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У місті Зноймо, Чехія, жінка підняла прапор ПВК "Вагнер". Поліція розпочала перевірку. Жінка вважає, що в її діях немає нічого протизаконного.

Про це повідомляє Czech Radio.

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Прапор "вагнерівців" у Чехії 

"Поліція знайома з цим випадком. Ведеться перевірка. Наразі, однак, коментарі передчасні", — заявив речник чеської поліції Давид Чалоупка.

Прапор "вагнерівців" підняла на приватній ділянці.  громадянка Чехії Люція Бріхтова. Її обліковий записав у Facebook переповнений проросійськими та антиукраїнськими дописами.

Пропор ЧВК "Вагнер" в Чехии
Допис жінки у Facebok. Фото: скриншот

Люція Бріхтова заявила, що в її діях немає нічого протизаконного. За її словами, вона не демонструє символіку Z.

Нагадаємо, у Росії стався "нещасний" випадок. Там військового ПВК "Вагнер" застрелив друг під час святкування його повернення з фронту.

Також ми писали, що в інформаційному просторі точаться дискусії щодо реальних втрат російських військових в Бахмуті. Російське населення, мʼяко кажучи, здивоване реальною кількістю загиблих "вагнерівців".

Додамо, найманці ПВК "Вагнер" почали залишати територію міста Бахмут. На їхнє місце заходять підрозділи російських регулярних військ, які воюють на території України.

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