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В июне РФ стала крупнейшим поставщиком газа в Испанию

9 июля 2023 18:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В июне РФ стала крупнейшим поставщиком газа в Испанию
Человек возле газовой трубы. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В июне этого года Россия заняла первое место по объемам поставок сжиженного природного газа в Испанию. Это произошло, несмотря на санкции.

Об этом сообщает El Periodico de la Energia.

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РФ стала лидером поставок газа в Испанию

В июне Испания импортировала сжиженный природный газ на 7 673 ГВт.ч из РФ. Это составило более четверти общего объема закупок, а именно 26,8%.

За первое полугодие этого года Мадрид закупил у Москвы газа на 41 145 ГВт.ч. Это пятая часть всех поставок природного газа (20,1%). Россия заняла третье место за период с января по июнь.

Обогнали Россию по поставкам сжиженного природного газа в Испанию в полугодовом разрезе Алжир и США.

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РФ стала лидером поставок газа в Испанию. Фото: скриншот

Напомним, информационное агентство Bloomberg сообщало, что Российская Федерация не может найти покупателей на 90 млрд кубометров своего газа. После потери европейского рынка и падения цены на газ, бюджет РФ за первые пять месяцев 2023 года получил на 45% меньше средств, чем за тот же период 2022 года.

Также мы писали, что Чехия за первый квартал этого года не импортировала газ из России и заменила его поставками из Норвегии и сжиженным газом из Нидерландов и Бельгии.

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