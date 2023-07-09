У червні РФ стала найбільшим постачальником газу до Іспанії

Людина біля газової труби. Фото: росЗМІ

У червні цього року Росія посіла перше місце за обсягами поставок скрапленого природного газу до Іспанії. Це відбулося попри санкції.

Про це повідомляє El Periodico de la Energia.

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У червні Іспанія імпортувала скрапленого природного газу на 7 673 ГВт.год із РФ. Це становило понад чверть загального обсягу закупівель, а саме 26,8%.

За перше півріччя цього року Мадрид закупив у Москви газу на 41 145 ГВт.год. Це п'ята частина всіх поставок природного газу (20,1%). Росія посіла третє місце за період із січня по червень.

Обігнали Росію за поставками скрапленого природного газу в Іспанію у піврічному розрізі Алжир та США.

РФ стала лідером постачання газу Іспанії. Фото: скриншот

Нагадаємо, інформаційне агентство Bloomberg повідомляло, що Російська Федерація не може знайти покупців на 90 млрд кубометрів свого газу. Після втрати європейського ринку та падіння ціни на газ бюджет РФ за перші п’ять місяців 2023 року отримав на 45% менше коштів, ніж за той же період 2022 року.

Також ми писали, що Чехія за перший квартал цього року не імпортувала газ із Росії та замінила його поставками з Норвегії та зрідженим природним газом із Нідерландів та Бельгії.