В Чикаго высадили из самолета пассажира бизнес-класса, летевшего в Амстердам: какая причина

Недовольный пассажир. Фото: скриншот

В Чикаго высадили из самолета пассажира бизнес-класса, летевшего из Хьюстона в Амстердам. Мужчину сняли с рейса United Airlines из-за того, что он жаловался на еду и обматерил персонал.

Об этом сообщает New York Post.

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Возмущенный пассажир в самолете

Мужчина был злым из-за того, что он заплатил 1000 долларов за билет, а персонал не подал ему первое блюдо, пока самолет был на взлетно-посадочной полосе. К тому же его возмутило меню. Пассажир начал кричать пассажирам нецензурные выражения.

Рейс летел из Хьюстона в Амстердам, однако самолету пришлось приземлиться в Чикаго из-за поведения мужчины. Для этого пилотам пришлось некоторое время сжигать топливо для более безопасной посадки. Самолет летал вокруг О'Гары.

После приземления пассажира сняли с рейса. В аэропорту мужчина продолжил спорить с персоналом и правоохранителями. После этого полицейские вывели его.

Недовольный пассажир. Фото: скриншот

"Я обычный путешественник, как и все остальные, но я решил, что, поскольку у меня есть травмы, я собираюсь вылететь в Амстердам и заплатил дополнительные 1000 долларов. И все, что я хотел сделать, это поесть, как все остальные. Ты можешь взять меня, куда захочешь. Я арестован? Чем ты планируешь заняться? Кто ты вообще такой?" — говорил пассажир.

После этого инцидента самолет продолжил свой рейс в Амстердам.

Напомним, украинская пенсионерка должна была лететь в Лондон из аэропорта Лодзи в Польше. Однако она приехала гораздо раньше вылета, поэтому решила пойти в центр города. Женщина имела с собой чемодан небольшого размера, но вместо того, чтобы взять его с собой, она спрятала его в туалете.

Также мы писали, что в стамбульском аэропорту отец вместе с сыном пытались остановить самолет голыми руками из-за опоздания на рейс. В результате их арестовали.