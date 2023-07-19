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У Чикаго висадили з літака пасажира бізнес-класу, який летів до Амстердаму: яка причина

19 липня 2023 19:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Чикаго висадили з літака пасажира бізнес-класу, який летів до Амстердаму: яка причина
Незадоволений пасажир. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Чикаго висадили з літака пасажира бізнес-класу, який летів з Г’юстона до Амстердама. Чоловіка зняли з рейсу United Airlines через те, що він скаржився на їжу та обматюкав персонал.

Про це повідомляє New York Post.

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Обурений пасажир у літаку

Чоловік був злим через те, що він заплатив 1000 доларів за квиток, а персонал не подав йому першу страву, поки літак був на злітно-посадковій смузі. До того ж його обурило меню. Пасажир почав кричати пасажирам нецензурні вислови.

Рейс летів з Г’юстона до Амстердама, однак літаку довелося приземлитися в Чикаго через поведінку чоловіка. Для цього пілотам довелося деякий час спалювати паливо для безпечнішої посадки. Літак літав навколо О'Гари. 

@ifyoureashleyanduknowit

We got to stop in Chicago to let this super nice guy off the plane. He continued to laugh and antagonize the United crew after these, and they handled it with such calm! #unitedairlines #unitedairlinestiktok #amsterdam #chicago #houston

♬ original sound - Ashley Woodford

Після приземлення пасажира зняли з рейсу. В аеропорті чоловік продовжив сперечатися з персоналом та правоохоронцями. Після цього поліцейські вивели його.

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Незадоволений пасажир. Фото: скриншот 

"Я звичайний мандрівник, як і всі інші, але я вирішив, що, оскільки я маю травми, я збираюся вилетіти до Амстердама і заплатив додаткові 1000 доларів. І все, що я хотів зробити, це поїсти, як всі інші. Ти можеш мене взяти, куди захочеш. Я заарештований? Чим ти плануєш зайнятися? Хто ти взагалі такий?" — казав пасажир.

Після цього інциденту літак продовжив свій рейс до Амстердаму.

Нагадаємо, українська пенсіонерка повинна була летіти до Лондона з аеропорту Лодзі, що в Польщі. Проте вона приїхала набагато раніше до вильоту, тому вирішила піти в центр міста. Жінка мала із собою валізу невеликого розміру, але замість того, щоб взяти її із собою, вона сховала її в туалеті. 

Також ми писали, що у стамбульському аеропорту батько разом із сином намагалися зупинити літак голими руками через те, що запізнились на рейс. В результаті їх заарештували.

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