У Чикаго висадили з літака пасажира бізнес-класу, який летів до Амстердаму: яка причина

Незадоволений пасажир. Фото: скриншот

У Чикаго висадили з літака пасажира бізнес-класу, який летів з Г’юстона до Амстердама. Чоловіка зняли з рейсу United Airlines через те, що він скаржився на їжу та обматюкав персонал.

Про це повідомляє New York Post.

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Обурений пасажир у літаку

Чоловік був злим через те, що він заплатив 1000 доларів за квиток, а персонал не подав йому першу страву, поки літак був на злітно-посадковій смузі. До того ж його обурило меню. Пасажир почав кричати пасажирам нецензурні вислови.

Рейс летів з Г’юстона до Амстердама, однак літаку довелося приземлитися в Чикаго через поведінку чоловіка. Для цього пілотам довелося деякий час спалювати паливо для безпечнішої посадки. Літак літав навколо О'Гари.

Після приземлення пасажира зняли з рейсу. В аеропорті чоловік продовжив сперечатися з персоналом та правоохоронцями. Після цього поліцейські вивели його.

Незадоволений пасажир. Фото: скриншот

"Я звичайний мандрівник, як і всі інші, але я вирішив, що, оскільки я маю травми, я збираюся вилетіти до Амстердама і заплатив додаткові 1000 доларів. І все, що я хотів зробити, це поїсти, як всі інші. Ти можеш мене взяти, куди захочеш. Я заарештований? Чим ти плануєш зайнятися? Хто ти взагалі такий?" — казав пасажир.

Після цього інциденту літак продовжив свій рейс до Амстердаму.

Нагадаємо, українська пенсіонерка повинна була летіти до Лондона з аеропорту Лодзі, що в Польщі. Проте вона приїхала набагато раніше до вильоту, тому вирішила піти в центр міста. Жінка мала із собою валізу невеликого розміру, але замість того, щоб взяти її із собою, вона сховала її в туалеті.

Також ми писали, що у стамбульському аеропорту батько разом із сином намагалися зупинити літак голими руками через те, що запізнились на рейс. В результаті їх заарештували.