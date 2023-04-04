У чиновников рф забирают паспорта и не выпускают их из страны, — ISW

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Российские спецслужбы изымают паспорта чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы ограничить их полеты из страны.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Еще 10 марта российские силовики приказали нескольким государственным чиновникам и сотрудникам государственных компаний сдать свои паспорта под угрозой изъятия паспортов или вынужденных увольнений.

"российские службы безопасности пытаются помешать выездам за границу высокопоставленных чиновников, бывших чиновников и руководителей государственных компаний, что свидетельствует о том, что Кремль продолжает бояться, что элиты убегут из россии", — отмечают аналитики.

О чем еще говорилось в отчете ISW:

боевики ППК "Вагнера" продолжили наступление в центре Бахмута и в ночь на 2 апреля, вероятно, захватили здание городской администрации. российские власти обвиняют Украину в убийстве российского блоггера Максима Фомина (известного как Владлен Тартарский). официальная российская реакция на смерть Фомина не смогла сформировать единый нарратив в информационном пространстве. российские войска провели ограниченные наземные атаки линии Сватово – Кременная. российские официальные лица, вероятно, по-прежнему озабочены потенциальной украинской угрозой Крыма.

Напомним, высшее военно-политическое руководство россии продолжает осуществлять последовательные шаги, направленные на вытеснение украинской идентичности из сознания населения временно оккупированных территорий юга Украины. Россияне усиливают пропаганду, в частности, на оккупированных территориях Запорожской области.