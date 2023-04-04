У чиновников рф забирают паспорта и не выпускают их из страны, — ISW
Российские спецслужбы изымают паспорта чиновников и руководителей государственных компаний, чтобы ограничить их полеты из страны.
Об этом говорится в отчете ISW.
Еще 10 марта российские силовики приказали нескольким государственным чиновникам и сотрудникам государственных компаний сдать свои паспорта под угрозой изъятия паспортов или вынужденных увольнений.
"российские службы безопасности пытаются помешать выездам за границу высокопоставленных чиновников, бывших чиновников и руководителей государственных компаний, что свидетельствует о том, что Кремль продолжает бояться, что элиты убегут из россии", — отмечают аналитики.
О чем еще говорилось в отчете ISW:
- боевики ППК "Вагнера" продолжили наступление в центре Бахмута и в ночь на 2 апреля, вероятно, захватили здание городской администрации.
- российские власти обвиняют Украину в убийстве российского блоггера Максима Фомина (известного как Владлен Тартарский).
- официальная российская реакция на смерть Фомина не смогла сформировать единый нарратив в информационном пространстве.
- российские войска провели ограниченные наземные атаки линии Сватово – Кременная.
- российские официальные лица, вероятно, по-прежнему озабочены потенциальной украинской угрозой Крыма.
Напомним, высшее военно-политическое руководство россии продолжает осуществлять последовательные шаги, направленные на вытеснение украинской идентичности из сознания населения временно оккупированных территорий юга Украины. Россияне усиливают пропаганду, в частности, на оккупированных территориях Запорожской области.