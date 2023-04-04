У чиновників рф забирають паспорти і не випускають їх із країни, — ISW

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Російські спецслужби вилучають паспорти високопосадовців та керівників державних компаній, щоб обмежити їхні польоти з країни.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Ще 10 березня російські силовики наказали кільком державним чиновникам та співробітникам державних компаній здати свої паспорти під загрозою насильницького вилучення паспортів чи вимушених звільнень.

"російські служби безпеки намагаються перешкодити виїздам за кордон високопосадовців, колишніх чиновників і керівників державних компаній, що свідчить про те, що Кремль продовжує боятися, що еліти втечуть з росії", — зазначають аналітики.

Про що ще йшлося у звіті ISW:

Бойовики ПВК "Вагнера" продовжили наступ у центрі Бахмута і в ніч проти 2 квітня, ймовірно, захопили будівлю міської адміністрації. Російська влада звинувачує Україну у вбивстві російського блогера Максима Фоміна (відомого як Владлен Тартарський). Офіційна російська реакція на смерть Фоміна не спромоглася сформувати єдиний наратив в інформаційному просторі. Російські війська провели обмежені наземні атаки лінії Сватово - Кремінна. Російські офіційні особи, ймовірно, як і раніше, стурбовані потенційною українською загрозою Криму.

Нагадаємо, вище військово політичне керівництво рф продовжує здійснювати послідовні кроки, спрямовані на витіснення української ідентичності із свідомості населення тимчасово окупованих територій півдня України. Росіяни посилюють пропаганду, зокрема на окупованих територіях Запорізької області.