В нескольких районах Москвы ввели карантин из-за птичьего гриппа

Люди в России ходят в масках. Фото: росСМИ

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин в нескольких районах города из-за птичьего гриппа. В российской столице человека массово болеют.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

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Соответствующее распоряжение московского мэра вытекает из двух предписаний, опубликованных на его сайте.

Как сообщают СМИ, карантин вводится из-за случая заражения диких птиц в районах Орехово-Борисово и Братеево. Очагами распространения вируса в документах названа западная часть Борисовского пруда и участок рядом с Бесединским шоссе.

В связи со случаями заболеваний птиц ряд районов оказались под угрозой распространения вируса. В них будут введены карантинные меры. В список районов вошли Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Нагатинский затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Западное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликов.

На время карантина россиянам запретили посещать территории — очаги распространения вируса. В указанных районах, где будут введены ограничительные меры, нельзя будет лечить больных птиц. Кроме того, в них запрещается ввоз и вывоз птиц и яйца, перемещать птиц, снимать перо и перья с упавших особей, а также проводить сельскохозяйственные ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением птиц.

В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что в настоящее время рисков для жизни и здоровья жителей Москвы из-за гриппа птиц нет, случаев инфицирования людей не было.

Напомним, на временно оккупированной части Запорожской области россияне разрыли скотомогильник и заразились сибирской язвой. Это произошло, когда оккупанты рыли окопы.