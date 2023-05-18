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У декількох районах Москви ввели карантин через пташиний грип

18 травня 2023 17:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У декількох районах Москви ввели карантин через пташиний грип
Люди в Росії ходять у масках. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Мер Москви Сергій Собянін запровадив карантин у кількох районах міста через пташиний грип. У російській столиці людини масово хворіють.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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Відповідне розпорядження московського мера випливає із двох розпоряджень, опублікованих на його сайті. 

Як повідомляють ЗМІ, карантин вводиться через випадки зараження диких птахів у районах Оріхово-Борисово та Братеєво. Вогнищами поширення вірусу в документах названо західну частину Борисівського ставка та ділянку поряд з Бесединським шосе.

У зв'язку з випадками захворювань на птахів ряд районів опинилися під загрозою поширення вірусу. У них запровадять карантинні заходи. До списку районів увійшли Братєєво, Капотня, Мар'їно, Любліно, Друкарі, Нагатинський затон, Нагатино-Садівники, Москворіччя-Сабурове, Царицино, Бірюльово Східне та Західне, Оріхово-Борисове Північне та Південне, Зябликове, Чертан.

На час карантину росіянам заборонили відвідувати території — вогнища поширення вірусу. У зазначених районах, де буде введено обмежувальні заходи, не можна буде лікувати хворих птахів. Крім того, в них забороняється ввозити та вивозити птахів та яйця, переміщати птахів, знімати перо та пір'я з особин, що впали, а також проводити сільськогосподарські ярмарки та інші заходи, пов'язані з переміщенням птахів.

Своєю чергою в Росспоживнагляді заявили, що наразі ризиків для життя та здоров'я мешканців Москви через грип птахів немає, випадків інфікування людей не було.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Запоріжжя росіяни розрили скотомогильник та заразились сибірською виразкою. Це відбулось, коли окупанти рили окопи.

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