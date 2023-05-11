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В Госдуме предложили запретить эпизод "Грифинов" за оскорбление Челябинска

11 мая 2023 14:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Госдуме предложили запретить эпизод "Грифинов" за оскорбление Челябинска
Фрагмент из "Грифинов", где присутствует российский Челябинск. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Популярный мультсериал "Гриффины" выпустил два эпизода, которые высмеивают жизнь в России. Жесткая сатира, которую многие зрители сочли правдоподобной, вызвала возмущение у россиян, депутат Госдумы от Челябинска Яна Лантратова уже призвала запретить показ серий, "оскорбляющих" ее город.

Новини.LIVE выяснили, что показывали в серии мультсериала, которая так разозлила россиян.

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Россия в "Гриффинах"

В одной из серий "Грифинов", который называется "Из России с любовью" (19 эпизод 21 сезона) события развиваются в российском городе Челябинск, где зрители видят не очень утешительную картину.

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Фрагмент из мультсериала. Фото: скриншот

В эпизоде изображены бездомные, горы мусора и грязи, разрушены дома, алкоголики, наркоманы, токсичные отходы и тотальный контроль власти над жизнью людей, где все им недовольны. Россияне в нем пьют, мочатся в корыта, копаются на свалках, бьют мужчину с украинским флагом.

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Фрагмент из мультсериала. Фото: скриншот
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Фрагмент из мультсериала. Фото: скриншот
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Фрагмент из мультсериала. Фото: скриншот

Реакция России

Российская депутат из Челябинска Яна Лантратова заявила, что выпуск содержит "преднамеренно оскорбительный художественный образ российского города, не имеющий ничего общего с реальностью".

"Такие мультфильмы — это осознанная работа против России. Информационная война из-за художественных произведений. В книгах, учебниках, фильмах и даже мультфильмах специально создают образ РФ как страны, где все недовольны жизнью, пьют, употребляют наркотики, берут взятки. Надеюсь, руководство телеканалов это поймет и ограничит показ некоторых сюжетов", — возмутилась она.

Напомним, в начале апреля россияне запустили масштабную ИПСО с мультиком о Зеленском. Враждебная пропаганда распространяется российскими ботами и троллями через Facebook, Twitter, TikTok и YouTubе.

Несколько дней назад вышла очередная серия прокремлевского провокационного мультика, где Президента Украины Владимира Зеленского изобразили "фюрером, который отправляет свой народ в мясорубку".

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