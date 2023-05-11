У Держдумі запропонували заборонити епізод "Грифінів" за образу Челябінська

Фрагмент з "Грифінів", де присутній російський Челябінськ. Фото: з соцмереж

Популярний мультсеріал "Грифіни" випустив два епізоди, які висміюють життя в Росії. Жорстка сатира, яку багато глядачів визнали правдоподібною, викликала обурення в росіян, депутатка Держдуми від Челябінська Яна Лантратова вже закликала заборонити показ серій, що "ображають" її місто.

Новини.LIVE з'ясували, що показували у серії мультсеріалу, яка так розлютила росіян.

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В одній із серій "Грифінів", який називається "З Росії з любов'ю" (19 епізод 21 сезону) події розвиваються у російському місті Челябінськ, де глядачі бачать не вельми втішну картину.

Фрагмент з мультсеріалу. Фото: скріншот

В епізоді зображені бездомні, гори сміття та бруду, зруйновані будинки, алкоголіки, наркомани, токсичні відходи, та тотальний контроль влади над життям людей, де всі ним не задоволені. Росіяни у ньому п'ють, мочаться у корита, копаються на звалищах, б'ють чоловіка з українським прапором.

Фрагмент з мультсеріалу. Фото: скріншот

Фрагмент з мультсеріалу. Фото: скріншот

Фрагмент з мультсеріалу. Фото: скріншот

Реакція Росії

Російська депутатка з Челябінська Яна Лантратова заявила, що випуск містить "навмисно образливий художній образ російського міста, який не має нічого спільного з реальністю".

"Такі мультфільми — це усвідомлена робота проти Росії. Інформаційна війна через художні твори. У книгах, підручниках, фільмах і навіть мультфільмах спеціально створюють образ РФ як країни, де всі незадоволені життям, п'ють, вживають наркотики, беруть хабарі. Сподіваюся, керівництво телеканалів це зрозуміє та обмежить показ деяких сюжетів", — обурилася вона.

Нагадаємо, на початку квітня росіяни запустили масштабну ІПСО з мультиком про Зеленського. Ворожа пропаганда поширюється російськими ботами та тролями через Facebook, Twitter, TikTok та YouTubе.

Декілька днів тому, вийшла чергова серія прокремлівського провокаційного мультика, де Президента України Володимира Зеленського зобразили "фюрером, який відправляє свій народ у м'ясорубку".