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В Госдуме РФ отреагировали на выступление Мадонны с флагом Украины

16 октября 2023 16:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Госдуме РФ отреагировали на выступление Мадонны с флагом Украины
Концерт Мадонны с флагом Украины. Фото: соцсети
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Всемирно-известная певица Мадонна во время своего концерта, который состоялся в Лондоне 14 октября, поддержала Украину, развернув флаг и показав лозунг NO WAR ("Нет войне"). В российской Госдуме отреагировали на такой поступок.

Концерт прокомментировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко для российского издания NEWS.ru.

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Мечты о выступлении Мадонны в РФ

В правительстве РФ заявили, что если артистка захочет приехать с выступлением в страну, она должна "проявить уважение" и изменить свою программу.

Россию раздражает даже не сине-желтое знамя, а именно "пропаганда ЛГБТ и оскорбления чувств верующих".

Ультиматум для певицы

"Она действительно мировая звезда, конечно, было бы интересно на нее посмотреть. Но если Мадонна приедет в Россию, нужно будет договариваться с ее продюсерами, чтобы она убрала раздражающие для нас элементы. Не поедет же она в мусульманскую страну демонстрировать всякие ужасы. И нас она должна уважать. Если уберет эти элементы из программы, может приезжать, это будет интересно. Я, правда, не знаю, как она к нам относится и вряд ли поедет", — отметила чиновница.

Напомним, американская певица Мадонна все-таки это сделала. 65-летняя артистка вышла на сцену самой большой концертной площадки Соединенного Королевства O2 Arena в Лондоне и отыграла масштабное шоу в рамках своего юбилейного тура Four Decades. Он посвящен 40-летию карьеры Мадонны.

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