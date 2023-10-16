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У Дежрдумі РФ відреагували на виступ Мадонни з прапором України

16 жовтня 2023 16:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Дежрдумі РФ відреагували на виступ Мадонни з прапором України
Концерт Мадонни з прапором України. Фото: соцмережі
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Всесвітньовідома співачка Мадонна під час свого концерту, який відбувся у Лондоні 14 жовтня, підтримала Україну, розгорнувши прапор та показавши гасло NO WAR ("Ні війні"). У російській Держдумі відреагували на такий вчинок. 

Концерт прокоментувала перший заступник голови комітету Держдуми з культури Олена Драпеко для російського видання NEWS.ru.

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В уряді РФ заявили, що якщо артистка захоче приїхати з виступом до країни, то вона повинна "проявити повагу" та змінити свою програму.

Росію дратує навіть не синьо-жовтий прапор, а саме "пропаганда ЛГБТ і образи почуттів віруючих".

Ультиматуми для співачки

"Вона дійсно світова зірка, звичайно, було б цікаво на неї подивитися. Але якщо Мадонна приїде в Росію, потрібно буде домовлятися з її продюсерами, щоб вона прибрала елементи, які нас дратують. Не поїде ж вона в мусульманську країну демонструвати всякі жахи. І нас вона має поважати. Якщо прибере ці елементи з програми, може приїжджати, це буде цікаво. Я, щоправда, не знаю, як вона до нас ставиться і навряд чи поїде", — зазначила чиновниця. 

Нагадаємо, американська співачка Мадонна все ж таки це зробила. 65-річна артистка вийшла на сцену найбільшого концертного майданчика Сполученого Королівства O2 Arena у Лондоні та відіграла масштабне шоу в рамках свого ювілейного туру Four Decades. Він присвячений 40-річчю кар’єри Мадонни.

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