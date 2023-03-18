В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7: есть погибшие
В Эквадоре, недалеко от второго по количеству жителей города страны, Гуаякиля, произошло мощное землетрясение. Пока сообщается только об одном погибшем, но многочисленные разрушения могут увеличить количество жертв.
Об этом сообщает ABC News.
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Землетрясение в Эквадоре
Недалеко от второго по величине города Эквадора, Гуаякиля, произошло мощное землетрясение.
По информации Геологической службы США, магнитуда этого стихийного бедствия составила 6,7.
Эпицентр землетрясения был зафиксирован в прибрежном регионе Гуаяс, в 80 километрах от Гуаякиля.
🇪🇨 | AHORA: Machala, Ecuador: pic.twitter.com/5pW9gIzAed— Alerta News 24 (@AlertaNews24) 18 марта, 2023
🇪🇨 | AHORA: Cuenca, Ecuador: pic.twitter.com/er95IT5vhD— Alerta News 24 (@AlertaNews24) 18 марта, 2023
Погибшие и пострадавшие
В населенных пунктах возле эпицентра землетрясения зафиксированы многочисленные разрушения инфраструктуры.
В горном обществе Куэнка известно минимум об одном погибшем. Мужчина был пассажиром автомобиля, застрявшим под завалами дома.
В Гуаякиле были замечены трещины на домах, а также несколько обрушенных стен. Власти региона закрыли три автомобильных тоннеля из-за угрозы обрушения.
#Temblor ecuador 6.5 pic.twitter.com/ioNc2ffbmJ— orbite (@itsorbite) 18 марта, 2023
🇪🇨 | Sismo de magnitud 6,5 en Ecuador: pic.twitter.com/22GJcGSAbn— Alerta News 24 (@AlertaNews24) 18 марта, 2023
Напомним, что, по информации директора Института геофизики НАН Александра Кендзеры, даже в Киеве может произойти землетрясение магнитудой 7.
Фото: Reuters