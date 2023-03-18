В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7: есть погибшие

Часть Эквадора встряхнуло на 6,7 балла

В Эквадоре, недалеко от второго по количеству жителей города страны, Гуаякиля, произошло мощное землетрясение. Пока сообщается только об одном погибшем, но многочисленные разрушения могут увеличить количество жертв.

Об этом сообщает ABC News.

Землетрясение в Эквадоре

Недалеко от второго по величине города Эквадора, Гуаякиля, произошло мощное землетрясение.

По информации Геологической службы США, магнитуда этого стихийного бедствия составила 6,7.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в прибрежном регионе Гуаяс, в 80 километрах от Гуаякиля.

Погибшие и пострадавшие

В населенных пунктах возле эпицентра землетрясения зафиксированы многочисленные разрушения инфраструктуры.

В горном обществе Куэнка известно минимум об одном погибшем. Мужчина был пассажиром автомобиля, застрявшим под завалами дома.

В Гуаякиле были замечены трещины на домах, а также несколько обрушенных стен. Власти региона закрыли три автомобильных тоннеля из-за угрозы обрушения.

🇪🇨 | Sismo de magnitud 6,5 en Ecuador: pic.twitter.com/22GJcGSAbn — Alerta News 24 (@AlertaNews24) 18 марта, 2023

Напомним, что, по информации директора Института геофизики НАН Александра Кендзеры, даже в Киеве может произойти землетрясение магнитудой 7.

Фото: Reuters