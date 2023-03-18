В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6,7: є загиблі
В Еквадорі, неподалік другого за кількістю жителів міста країни, Гуаякіля, стався потужний землетрус. Поки що повідомляється лише про одного загиблого, але численні руйнування можуть збільшити кількість жертв.
Про це повідомляє ABC News.
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Землетрус у Еквадорі
Неподалік від другого за величиною міста Еквадору, Гуаякіля, стався потужний землетрус.
За інформацією Геологічної служби США, магнітуда цього стихійного лиха становила 6,7.
Епіцентр землетрусу був зафіксований у прибережному регіоні Гуаяс, в 80 кілометрах від Гуаякіля.
🇪🇨 | AHORA: Machala, Ecuador: pic.twitter.com/5pW9gIzAed— Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 18, 2023
🇪🇨 | AHORA: Cuenca, Ecuador: pic.twitter.com/er95IT5vhD— Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 18, 2023
Загиблі і постраждалі
У населених пунктах біля епіцентру землетрусу зафіксовані численні руйнування інфраструктури.
У гірській громаді Куенка відомо про щонайменше одного загиблого. Чоловік був пасажиром автомобіля, який застряг під завалами будинку.
У Гуаякілі були помічені тріщини на будинках, а також кілька обвалених стін. Влада регіону закрила три автомобільні тунелі через загрозу обвалу.
#Temblor ecuador 6.5 pic.twitter.com/ioNc2ffbmJ— orbite (@itsorbite) March 18, 2023
🇪🇨 | Sismo de magnitud 6,5 en Ecuador: pic.twitter.com/22GJcGSAbn— Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 18, 2023
Нагадаємо, що, за інформацією директора Інституту геофізики НАН Олександра Кендзери, навіть у Києві може статися землетрус магнітудою 7.
Фото: Reuters