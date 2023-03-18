В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6,7: є загиблі

Частину Еквадору струснуло на 6,7 бала

В Еквадорі, неподалік другого за кількістю жителів міста країни, Гуаякіля, стався потужний землетрус. Поки що повідомляється лише про одного загиблого, але численні руйнування можуть збільшити кількість жертв.

Про це повідомляє ABC News.

Землетрус у Еквадорі

Неподалік від другого за величиною міста Еквадору, Гуаякіля, стався потужний землетрус.

За інформацією Геологічної служби США, магнітуда цього стихійного лиха становила 6,7.

Епіцентр землетрусу був зафіксований у прибережному регіоні Гуаяс, в 80 кілометрах від Гуаякіля.

Загиблі і постраждалі

У населених пунктах біля епіцентру землетрусу зафіксовані численні руйнування інфраструктури.

У гірській громаді Куенка відомо про щонайменше одного загиблого. Чоловік був пасажиром автомобіля, який застряг під завалами будинку.

У Гуаякілі були помічені тріщини на будинках, а також кілька обвалених стін. Влада регіону закрила три автомобільні тунелі через загрозу обвалу.

🇪🇨 | Sismo de magnitud 6,5 en Ecuador: pic.twitter.com/22GJcGSAbn — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 18, 2023

Нагадаємо, що, за інформацією директора Інституту геофізики НАН Олександра Кендзери, навіть у Києві може статися землетрус магнітудою 7.

Фото: Reuters