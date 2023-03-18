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В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6,7: є загиблі

18 березня 2023 21:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Частину Еквадору струснуло на 6,7 бала
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В Еквадорі, неподалік другого за кількістю жителів міста країни, Гуаякіля, стався потужний землетрус. Поки що повідомляється лише про одного загиблого, але численні руйнування можуть збільшити кількість жертв.

Про це повідомляє ABC News.

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Землетрус у Еквадорі

Неподалік від другого за величиною міста Еквадору, Гуаякіля, стався потужний землетрус.

За інформацією Геологічної служби США, магнітуда цього стихійного лиха становила 6,7.

Епіцентр землетрусу був зафіксований у прибережному регіоні Гуаяс, в 80 кілометрах від Гуаякіля.

Загиблі і постраждалі

У населених пунктах біля епіцентру землетрусу зафіксовані численні руйнування інфраструктури.

У гірській громаді Куенка відомо про щонайменше одного загиблого. Чоловік був пасажиром автомобіля, який застряг під завалами будинку.

У Гуаякілі були помічені тріщини на будинках, а також кілька обвалених стін. Влада регіону закрила три автомобільні тунелі через загрозу обвалу.

Нагадаємо, що, за інформацією директора Інституту геофізики НАН Олександра Кендзери, навіть у Києві може статися землетрус магнітудою 7.

Фото: Reuters

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