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В Эстонии утвердили коалиционное соглашение: что там говорят об Украине

8 апреля 2023 23:08
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Кайя Каллас. Фото: REUTERS/JOHANNA GERON
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Эстонии "Партия реформ", которую возглавляет действующий премьер страны Кая Каллас, Eesti 200 и социал-демократы, утвердили коалиционное соглашение, которое закладывает основу для программы правительства. В соглашение декларируется увеличение расходов на оборону, а также дальнейшая поддержка Украины.

Об этом сообщают ERR и Bloomberg.

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Расходы на оборону

В коалиционном соглашении отмечают, что на фоне войны рф против Украины Эстония в ближайшие годы будет в "самой сложной ситуации безопасности с лет Второй мировой", в связи с чем расходы на оборону увеличивают до 3% ВВП на следующие четыре года — в дополнение к расходам на размещение союзнических сил.

"Без безопасности нам больше не о чем говорить. Именно поэтому мы увеличиваем наши расходы на оборону до 3% (ВВП) в ближайшие годы", сказала Каллас на пресс-конференции в Таллинне.

Главным направлением развития сил обороны определили усиление ПВО, систем дальнего радиуса действия и увеличение запасов боеприпасов; предусматриваются меры поддержки эстонского оборонно-промышленного комплекса, создания подразделения киберобороны и подразделения быстрого реагирования на враждебные действия в инфопространстве.

Кроме того, правительство планирует вместе с Латвией и Литвой работать над созданием миссий ПВО НАТО в странах Балтии.

Санкции против россии и поддержка Украины

Во внешней политике декларируют намерения добиваться ужесточения санкций против россии. Также в Эстонии поддерживают скорейшее открытие переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы.

Также будущее правительство обещает активно работать над привлечением россии к ответственности за агрессию и военные преступления, направлением конфискованных российских активов на восстановление Украины, активно помогать в послевоенном восстановлении Украины.

Bloomberg отмечает, что под руководством Каллас Эстония стала самым крупным поставщиком оружия Украины на душу населения. Вместе с балтийскими соседями Латвией и Литвой страна настойчиво настаивала на жестких санкциях, чтобы наказать россию за ее вторжение в Украину.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что пора для назначения восточноевропейцев на руководящие должности в Европейском Союзе и НАТО. С начала войны в Украине восточноевропейские страны, такие как Эстония и ее балтийские соседи, стали более заметными и активно проводят политику. Каллас отметила, что Эстония вместе с другими восточноевропейскими странами является членом НАТО и Европейского союза уже 19 лет, но до сих пор восточноевропейцы не возглавляли три основных института ЕС и НАТО.

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