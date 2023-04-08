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В Естонії затвердили коаліційну угоду: що там говорять про Україну

8 квітня 2023 23:08
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Кая Каллас. Фото: REUTERS/JOHANNA GERON
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

В Естонії "Партія реформ", яку очолює чинна прем’єрка країни Кая Каллас, Eesti 200 та соціал-демократи затвердили коаліційну угоду, що закладає основу для програми уряду. В угода декларується збільшення витрат на оборону, а також подальша підтримка України. 

Про це повідомляють ERR та Bloomberg

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Витрати на оборону

У коаліційній угоді відзначають, що на тлі війни рф проти України Естонія ближчими роками буде у "найскладнішій безпековій ситуації з років Другої світової", у зв’язку з чим витрати на оборону збільшують до 3% ВВП на наступні чотири роки — на додачу до витрат на розміщення союзницьких сил. 

"Без безпеки нам більше ні про що говорити. Саме тому ми збільшуємо наші витрати на оборону до 3% (ВВП) у найближчі роки", — сказала Каллас на пресконференції в Таллінні. 

Головним напрямком розвитку сил оборони визначили посилення ППО, систем далекого радіусу дії та збільшення запасів боєприпасів; передбачаються заходи підтримки естонського оборонно-промислового комплексу, створення підрозділу кібероборони та підрозділу швидкого реагування на ворожі дії в інфопросторі.  

Крім того, уряд планує разом з Латвією і Литвою працювати над створенням місій ППО НАТО у країнах Балтії. 

Санкції проти росії та підтримка України

У зовнішній політиці декларують наміри добиватися посилення санкцій проти росії. Також в Естонії підтримують якнайшвидше відкриття перемовин про вступ до ЄС України та Молдови. 

Також майбутній уряд обіцяє активно працювати над притягненням росії до відповідальності за агресію та воєнні злочини, спрямуванням конфіскованих російських активів на відбудову України, активно допомагати у повоєнному відновленні України. 

Bloomberg зазначає, що під керівництвом Каллас Естонія стала найбільшим постачальником зброї Україні на душу населення. Разом з балтійськими сусідами Латвією та Литвою країна наполегливо наполягала на жорстких санкціях, щоб покарати росію за її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що настав час для призначення східноєвропейців на керівні посади в Європейському Союзі та НАТО. З моменту початку війни в Україні східноєвропейські країни, такі як Естонія та її балтійські сусіди, стали більш помітними та активно проводять політику. Каллас зазначила, що Естонія разом з іншими східноєвропейськими країнами є членом НАТО та Європейського союзу вже 19 років, але досі східноєвропейці не очолювали трьох основних інституцій ЄС та НАТО.

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