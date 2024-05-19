В Финляндии хотят выдворить россиян из страны

Россияне, пытающиеся попасть в Финляндию. Фото: росСМИ

На следующей неделе Финляндия предложит закон, позволяющий пограничникам возвращать мигрантов, пытающихся въехать из России. Это решение может вынудить Хельсинки временно нарушить свои международные обязательства.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает Reuters.

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В прошлом году Финляндия закрыла границу с Россией, чтобы остановить растущее количество прибывших из таких стран, как Сирия и Сомали, и обвинила Москву в том, что она использует миграцию как оружие против нее и Европейского Союза.

К тому же Финляндия "разозлила" Россию, отказавшись от своей долговременной военной внеблоковости и присоединившись к альянсу НАТО в ответ на вторжение Москвы в Украину. Страна также подписала двусторонний оборонный пакт с Соединенными Штатами Америки.

По словам Орпо, законопроект, предложенный правой правящей коалицией, признает, что возвращение мигрантов обратно в Россию без рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища будет нарушением международных обязательств Финляндии в области прав человека, однако его применение будет временным и ограниченным.

Премьер отметил, что предложение поступит в парламент на следующей неделе, где будет передано на рассмотрение конституционного комитета. Для его принятия необходимо 5/6 голосов в парламенте.

"Поскольку это явление находится в руках России — кто, откуда и когда приезжает к финской границе — мы не можем этого допустить. Поэтому мы должны ужесточить наше законодательство", — сказал Орпо.

По данным Пограничной службы Финляндии, менее 40 мигрантов пересекли границу с Россией через пустыню в этом году, с тех пор как Финляндия закрыла свои наземные пункты пропуска, тогда как в прошлом году через них прибыло около 1300 мигрантов.

Один железнодорожный пункт пропуска остается открытым, но только для грузов.

Финские лидеры говорят, что законодательство все еще нужно, поскольку мигранты могут снова начать прибывать.

"В России все еще остаются тысячи людей... которые ждут возможности добраться до финской границы", — добавил Орпо.

Законопроект позволит пограничным органам возвращать обратно искателей убежища, пересекающих границу из России, с применением или без применения силы. Однако это не будет касаться детей и людей с ограниченными возможностями, чьи заявления о предоставлении убежища Финляндия будет продолжать принимать.

Напомним, в финском городе Каяани полиция произвела обыск общежития профессионального колледжа. У трех русских студентов были обнаружены товары двойного назначения, которые могут использоваться для военных целей.

Также городская администрация Лаппеенранты финского муниципалитета, расположенного недалеко от восточной границы с Россией, обратилась в правоохранительные органы в связи с актом вандализма. Неизвестные срезали украинский флаг.