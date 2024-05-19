У Фінляндії хочуть видворити росіян з країни

Росіяни, які намагаються потрапити у Фінляндію. Фото: росЗМІ

Наступного тижня Фінляндія запропонує закон, який дозволить прикордонникам повертати мігрантів, які намагаються в'їхати з Росії. Це рішення може змусити Гельсінкі тимчасово порушити свої міжнародні зобов'язання.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, передає Reuters.

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Минулого року Фінляндія закрила кордон з Росією, щоб зупинити зростаючу кількість прибулих з таких країн, як Сирія і Сомалі, і звинуватила Москву в тому, що вона використовує міграцію як зброю проти неї і Європейського Союзу.

До того ж Фінляндія "роздратувала" Росію, відмовившись від своєї довготривалої військової позаблоковості та приєднавшись до альянсу НАТО у відповідь на вторгнення Москви в Україну. Країна також підписала двосторонній оборонний пакт зі Сполученими Штатами Америки.

За словами Орпо, законопроєкт, запропонований правою правлячою коаліцією, визнає, що повернення мігрантів назад до Росії без розгляду їхніх заяв про надання притулку буде порушенням міжнародних зобов'язань Фінляндії у сфері прав людини, однак його застосування буде тимчасовим і обмеженим.

Прем'єр зазначив, що пропозиція надійде до парламенту наступного тижня, де буде передана на розгляд конституційного комітету. Для її ухвалення необхідно 5/6 голосів у парламенті.

"Оскільки це явище в руках Росії — хто, звідки і коли приїжджає до фінського кордону — ми не можемо цього допустити. Тому ми повинні посилити наше законодавство", — сказав Орпо.

За даними Прикордонної служби Фінляндії, менше ніж 40 мігрантів перетнули кордон з Росією через пустелю цього року, відколи Фінляндія закрила свої наземні пункти пропуску, тоді як минулого року через них прибуло близько 1300 мігрантів.

Один залізничний пункт пропуску залишається відкритим, але тільки для вантажів.

Фінські лідери кажуть, що законодавство все ще потрібне, оскільки мігранти можуть знову почати прибувати.

"У Росії все ще залишаються тисячі людей... які чекають на можливість дістатися фінського кордону", — додав Орпо.

Законопроєкт дозволить прикордонним органам повертати назад шукачів притулку, які перетинають кордон з Росії, із застосуванням або без застосування сили. Однак це не стосуватиметься дітей та людей з обмеженими можливостями, чиї заяви про надання притулку Фінляндія продовжуватиме приймати.

Нагадаємо, у фінському місті Каяані поліція провела обшук гуртожитку професійного коледжу. У трьох російських студентів було виявлено товари подвійного призначення, які можуть використувуватися для військових цілей.

Також міська адміністрація Лаппеенранти фінського муніципалітету, розташованого недалеко від східного кордону з Росією, звернулася до правоохоронних органів через акт вандалізму. Невідомі зрізали український прапор.