Во Флоренции откроют тайную комнату с рисунками Микеланджело
Во Флоренции откроют "тайную" комнату, на стенах которой изображены десятки рисунков величайшего художника Микеланджела Буонаротти. Изображения напоминают некоторые из обнаженных фигур художника на Сикстинской капелле, а одна из них похожа на его статую Давида.
Об этом пишет The Guardian.
Теперь "секретная" комната во Флоренции, на стенах которой изображены каракули, которые, как полагают, создал итальянский мастер эпохи Возрождения, уклоняясь от смертного приговора, вынесенного папой Климентом VII на фоне его споров с могущественной семьей Медичи, официально откроется для публики.
Предполагается, что Микеланджело провел около двух месяцев, скрываясь в крошечной комнате под капеллой Медичи в базилике Сан-Лоренцо в 1530 году.
История создания рисунков Буонаротти
Существование рисунков углем и мелом оставалось неизвестным до 1975 года, пока Паоло Даль Поджетто, тогдашний директор Капеллы Медичи, одного из пяти музеев, входящих в Музей Барджелло, нашел помещение для создания нового выхода для музея.
Под гардеробом он также нашел люк, который вел в комнату длиной 10 метров и шириной три метра. Эскизы были обнародованы после того, как стены камеры, которая до 1955 года использовалась для хранения угля, а затем была закрыта на следующие два десятилетия, были разобраны ", - говорится в сообщении.
Паола Д'Агостино, директор музея Барджелло, считает, что художник хотел создать каталог своих работ, не зная, выйдет ли он из камеры мертвым или живым.
" Он рисовал вещи из прошлого, будто путешествовал по дорожке воспоминаний... это был как альбом его работ ", - сказала Д'Агостино.
От кого скрывался в "тайной" комнате Микеланджело
Распространено мнение, что Микеланджело искал убежища в комнате, чтобы скрыться от Медичи, своих бывших покровителей, когда правители вернулись во Флоренцию после изгнания в изгнание 1527 через народное восстание, к которому присоединился художник.
Во время изгнания семьи Микеланджело служил смотрителем городских укреплений при недолгом республиканском правительстве. Папа Климент VII, член семьи Медичи, рассердился на художника и приказал его убить. Считается, что Джован Баттиста Фиджованни, являвшийся приором базилики Сан-Лоренцо, где Микеланджело проводил работы, нашел тайник.
Единственный источник света в комнате – это крошечное окошко, откуда Микеланджело мог взглянуть на улицу.
В конце концов, Медичи его помиловали, а приговор отменил Папа Римский, чтобы художник мог завершить работу над Сикстинской капеллой и семейной гробницей Медичи.
К этому времени зал, который открывается для публики 15 ноября, был в основном доступен только для искусствоведов. Посетители будут ограничены до четырех одновременно, чтобы помочь сохранить пространство и его реликвии.
Напомним, что за первый год полномасштабного вторжения России кафиры разрушили большое количество украинских памятников культуры.
Читайте Новини.LIVE!