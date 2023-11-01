Во Флоренции откроют тайную комнату с рисунками Микеланджело

Картина Микеланджело Буонаротти. Фото: AP

Во Флоренции откроют "тайную" комнату, на стенах которой изображены десятки рисунков величайшего художника Микеланджела Буонаротти. Изображения напоминают некоторые из обнаженных фигур художника на Сикстинской капелле, а одна из них похожа на его статую Давида.

Об этом пишет The Guardian.

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Теперь "секретная" комната во Флоренции, на стенах которой изображены каракули, которые, как полагают, создал итальянский мастер эпохи Возрождения, уклоняясь от смертного приговора, вынесенного папой Климентом VII на фоне его споров с могущественной семьей Медичи, официально откроется для публики.

Предполагается, что Микеланджело провел около двух месяцев, скрываясь в крошечной комнате под капеллой Медичи в базилике Сан-Лоренцо в 1530 году.

История создания рисунков Буонаротти

Существование рисунков углем и мелом оставалось неизвестным до 1975 года, пока Паоло Даль Поджетто, тогдашний директор Капеллы Медичи, одного из пяти музеев, входящих в Музей Барджелло, нашел помещение для создания нового выхода для музея.

Под гардеробом он также нашел люк, который вел в комнату длиной 10 метров и шириной три метра. Эскизы были обнародованы после того, как стены камеры, которая до 1955 года использовалась для хранения угля, а затем была закрыта на следующие два десятилетия, были разобраны ", - говорится в сообщении.

Рисунок Микеланджело. Фото: AP

Паола Д'Агостино, директор музея Барджелло, считает, что художник хотел создать каталог своих работ, не зная, выйдет ли он из камеры мертвым или живым.

" Он рисовал вещи из прошлого, будто путешествовал по дорожке воспоминаний... это был как альбом его работ ", - сказала Д'Агостино.

От кого скрывался в "тайной" комнате Микеланджело

Распространено мнение, что Микеланджело искал убежища в комнате, чтобы скрыться от Медичи, своих бывших покровителей, когда правители вернулись во Флоренцию после изгнания в изгнание 1527 через народное восстание, к которому присоединился художник.

Во время изгнания семьи Микеланджело служил смотрителем городских укреплений при недолгом республиканском правительстве. Папа Климент VII, член семьи Медичи, рассердился на художника и приказал его убить. Считается, что Джован Баттиста Фиджованни, являвшийся приором базилики Сан-Лоренцо, где Микеланджело проводил работы, нашел тайник.

Единственный источник света в комнате – это крошечное окошко, откуда Микеланджело мог взглянуть на улицу.

В конце концов, Медичи его помиловали, а приговор отменил Папа Римский, чтобы художник мог завершить работу над Сикстинской капеллой и семейной гробницей Медичи.

К этому времени зал, который открывается для публики 15 ноября, был в основном доступен только для искусствоведов. Посетители будут ограничены до четырех одновременно, чтобы помочь сохранить пространство и его реликвии.

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