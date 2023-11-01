У Флоренції відкриють таємну кімнату з малюнками Мікеланджело

Картина Мікеланджело Буонаротті. Фото: AP

У Флоренції відкриють "таємну" кімнату, на стінах якої зображені десятки малюнків видатного художника Мікеланджела Буонаротті. Зображення нагадують деякі з оголених фігур митця на Сикстинській капелі, а один з них схожий на його статую Давида.

Про це пише The Guardian.

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Тепер "секретна" кімната у Флоренції, на стінах якої зображені каракулі, які, як вважають, створив італійський майстер епохи Відродження, ухиляючись від смертного вироку, винесеного Папою Климентом VII на тлі його суперечок із могутньою родиною Медічі, офіційно відкриється для публіки.

Припускають, що Мікеланджело провів близько двох місяців, переховуючись у крихітній кімнаті під капелою Медічі в базиліці Сан-Лоренцо 1530 року.

Історія створення малюнків Буонаротті

Існування малюнків вугіллям і крейдою залишалося невідомим до 1975 року, доки Паоло Даль Поджетто, тодішній директор Капели Медічі, одного з п’яти музеїв, що входять до складу Музеїв Барджелло, знайшов приміщення для створення нового виходу для музею.

"Під гардеробом він також знайшов люк, який вів до кімнати довжиною 10 метрів і шириною три метри. Ескізи були оприлюднені після того, як стіни камери, яка до 1955 року використовувалася для зберігання шлаку вугілля, а потім була закрита на наступні два десятиліття, були розібрані", — йдеться у повідомленні.

Малюнок Мікеланджело. Фото: AP

Паола Д’Агостіно, директор музею Барджелло, вважає, що художник хотів створити каталог своїх робіт, не знаючи, вийде він із камери мертвим чи живим.

"Він малював речі з минулого, ніби подорожував доріжкою спогадів... це було ніби альбом його робіт", — сказала Д’Агостіно.

Від кого переховувався у "таємній" кімнаті Мікеланджело

Поширена думка, що Мікеланджело шукав притулку в кімнаті, щоб сховатися від Медічі, своїх колишніх покровителів, коли правителі повернулися до Флоренції після вигнання у вигнання 1527 року через народне повстання, до якого приєднався художник.

Під час вигнання сім’ї Мікеланджело служив наглядачем міських укріплень при недовгому республіканському уряді. Папа Климент VII, член родини Медічі, розгнівався на художника і наказав його вбити. Вважається, що Джован Баттіста Фіджованні, який був пріором базиліки Сан-Лоренцо, де Мікеланджело проводив роботи, знайшов схованку.

Єдине джерело світла в кімнаті – це крихітне віконце, звідки Мікеланджело міг поглянути на вулицю.

Зрештою Медічі його помилували, а вирок скасував Папа Римський, щоб митець міг завершити роботу над Сикстинською капелою та сімейною гробницею Медічі.

До цього часу зал, який відкривається для публіки 15 листопада, був здебільшого доступний лише для мистецтвознавців. Відвідувачів буде обмежено до чотирьох одночасно, щоб допомогти зберегти простір та його реліквії.

Нагадаємо, що за перший рік повномасштабного вторгнення Росії окупанти зруйнували велику кількість українських пам'яток культури.