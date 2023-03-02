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Во Франции суд арестовал виллу одного из крупнейших российских бизнесменов

2 марта 2023 09:21
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Виктор Рашников скрывал свою причастность к французской недвижимости
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Французский суд арестовал виллу, которая, как оказалось, принадлежала российскому промышленному магнату Виктору Рашникову. Формально недвижимость была записана на одну из швейцарских компаний.

Об этом сообщает французское издание Le Mond.

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Арестованная вилла

Французский суд арестовал виллу в городке Сен-Жан-Кап-Ферра. Вилла, как оказалось, принадлежит российскому бизнесмену, владельцу Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову.

Стоимость этого объекта недвижимости составляет 23 млн евро.

Кроме того, ранее были арестованы три других объекта недвижимости, как в Париже, так и на Лазурном берегу, также принадлежавших Рашникову.

Российские махинации

Формально вилла в Сен-Жан-Кап-Ферре была собственностью швейцарской фирмы.
О том, что настоящим хозяином подворья является Виктор Рашников, стало известно, когда он попытался ее продать.

Издание подчеркнуло, что ранее подобные случаи не были зафиксированы. "Это первое выигранное сражение в долгой и щекотливой экономической и судебной войне, которую ведут западные страны против сторонников российского режима", — подчеркнули в Le Mond.

Напомним, что ранее суд арестовал нефтебазы, АЗС, бензовозы и недвижимость российской компании "Татнефть".

Фото: "Бизнес-вектор"

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