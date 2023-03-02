У Франції суд заарештував віллу одного із найбільших російських бізнесменів
Французький суд заарештував віллу, яка, як виявилося, належала російському промисловому магнату Віктору Рашнікову. Формально нерухомість була записана на одну із швейцарських фірм.
Про це повідомляє французьке видання Le Mond.
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Заарештована вілла
Французький суд заарештував віллу у містечку Сен-Жан-Кап-Ферра. Вілла, як виявилося, належить російському бізнесмену, власнику Магнітогорського металургійного комбінату Віктору Рашнікову.
Вартість цього об’єкту нерухомості сягає 23 млн євро.
Крім того, раніше були заарештовані три інші об’єкти нерухомості, як у Парижі, як і на Лазурному березі, що також належали Рашнікову.
Російські махінації
Формально вілла в Сен-Жан-Кап-Ферра була власністю швейцарської фірми.
Про те, що справжнім хазяїном обійстя є Віктор Рашніков, стало відомо, коли він спробував її продати.
Видання наголосило, що раніше подібних випадків не було зафіксовано. "Це перша виграна битва в довгій і делікатній економічній і судовій війні, яку ведуть західні країни проти прихильників російського режиму", — наголосили у Le Mond.
Нагадаємо, що раніше суд заарештував нафтобази, АЗС, бензовози та нерухомість російської компанії "Татнафта".
Фото: "Бизнес-вектор"