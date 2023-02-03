Суд Франции перенес рассмотрение экстрадиции Константина Жеваго

Во Франции суд снова перенес рассмотрение дела олигарха Жеваго
Суд французского Шамбери в третий раз перенес слушания по экстрадиции украинского бизнесмена и политика Константина Жеваго. Его арестовали в Куршевеле в конце декабря по запросу ГБР.
Об этом пишет Le Dauphiné libéré.
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Суд перенес слушание
Заседание запланировано на 16 марта. При этом Минюст Франции и Следственная палата привлекли не поступившие дополнительные документы от украинской стороны.
"Документы поступили поздно для нового слушания, и их еще предстоит перевести для всех сторон. Поэтому слушания перенесли на 16 марта", — говорится в сообщении.
Примечательно, Константин Жеваго остается на свободе под наблюдением суда. При этом суд согласился освободить Константина Жеваго под залог 5 января. Тогда же были перенесены на 19 января слушания по экстрадиции политика, чтобы прокурор и адвокаты могли подготовиться. Затем слушания перенесли на 2 февраля по ходатайству защиты и прокуроров из-за задержки в переводе документов, а также забастовки транспортников в Париже, которые помешали адвокатам Жеваго явиться на слушания.
Уголовное дело против Жеваго в Украине
В рамках расследования уголовного производства Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Они организовали механизм растраты 113 млн долларов финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.
На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен — корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.
Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
Напомним, 27 ноября работники ГБР провели обыски на предприятиях, связанных с нардепом бывших созывов, акционером банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константином Жеваго. В частности, следственные действия проводились на фармацевтической корпорации "Артериум".
27 декабря по запросу Государственного бюро расследований французские стражи порядка задержали Жеваго в элитном курорте Куршевель. Украинские правоохранители добиваются его экстрадиции.