Суд Франції переніс розгляд екстрадиції Костянтина Жеваго

Український олігарх Костянтин Жеваго

Суд французького Шамбері втретє переніс слухання щодо екстрадиції українського бізнесмена та політика Костянтина Жеваго. Його заарештували в Куршевелі наприкінці грудня на запит ДБР.

Про це пише Le Dauphiné libéré.

Суд переніс слухання

Засідання заплановане на 16 березня. При цьому Мін'юст Франції і Слідча палата залучили додаткові документи, що не надійшли, від української сторони.

"Документи надійшли пізно для нового слухання, і їх ще доведеться перекласти для всіх сторін. Тому слухання перенесли на 16 березня", — йдеться у повідомленні.

Примітно, що Костянтин Жеваго залишається на волі під наглядом суду. Суд погодився звільнити Костянтина Жеваго під заставу 5 січня. Тоді ж було перенесено на 19 січня слухання щодо екстрадиції політика, щоб прокурор та адвокати могли підготуватися. Потім слухання перенесли на 2 лютого за клопотанням захисту та прокурорів через затримку у перекладі документів, а також страйки транспортників у Парижі, які завадили адвокатам Жеваго з'явитися на слухання.

Кримінальна справа проти Жеваго в Україні

У рамках розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлено низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов'язаних із ним юридичних осіб. Зокрема акції його підприємств на сотні мільйонів гривень — корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, пов'язаних із колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року заарештовані активи вартістю понад 300 млн гривень були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Нагадаємо, 27 листопада працівники ДБР провели обшуки на підприємствах, пов'язаних з нардепом колишніх скликань, акціонером банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтином Жеваго. Зокрема, слідчі дії проводились на фармацевтичній корпорації "Артеріум".

27 грудня на запит Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали Жеваго в елітному курорті Куршевель. Українські правоохоронці вимагають його екстрадиції.