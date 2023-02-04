Работал шеф-поваром — во Франции задержали босса мафии, который был в бегах 16 лет

Эдгардо Греко

Осужденный босс итальянской мафии был пойман во Франции, где он работал поваром пиццы не менее трех лет после 16 лет в бегах.

Об этом пишет CNN.

Что известно о мафиозе

63-летний Эдгардо Греко разыскивался за убийство двух братьев, убитых во время мафиозной войны между двумя бандами в начале 90-х годов.

Прокуратура считает, что он принадлежит к "Ндрангете", мощной мафиозной организации, основанной в южном итальянском регионе Калабрия. Ныне "Ндрангета" — одна из сильнейших преступных организаций в мире, имеющая связи в Европе и Южной Америке.

В заявлении итальянских карабинеров говорится, что следователи отслеживали сеть Греко с 2019 года, что в конечном итоге привело их во французский город Сент-Этьен, где Греко арестовали 2 февраля.

Его задержание — второй важный арест мафии итальянскими властями через несколько недель. Арест мафиозного "босса боссов" Маттео Мессины Денаро, находившийся в бегах 30 лет. Оба мужчины находились в розыске за совершение убийств в 1990-х годах.

Напомним, что в 2021 году в Италии суд вынес первые приговоры против мафии в самом крупном за последние 30 лет судебном процессе.

К ответственности перед судом привлечено 355 членов клана "Ндрангета", который является самой мощной мафиозной группировкой в Италии. Судебный процесс проходил в специальном зале в Ламенция-Терме в Клабрии, регионе, где мафиозные кланы оказывают значительное влияние.

Шесть осужденных получили максимальные сроки по просьбе прокуроров и получили наказание в виде 20 лет лишения свободы. Среди них 62-летний Паскуале Галлоне, считающийся "правой рукой" лидеров Луиджи Манкузо и Грегорио Ниглиа.