Працював шеф-кухарем — у Франції затримали боса мафії. який був у бігах 16 років

У Франції заарештували італійського боса мафії, який працював шеф-кухарем
Засуджений бос італійської мафії був спійманий у Франції, де він працював кухарем піци не менше трьох років, після 16 років у бігах.
Про це пише CNN.
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Що відомо про мафіозі
63-річний Едгардо Греко розшукувався за вбивство двох братів, убитих під час мафіозної війни між двома бандами на початку 1990-х років.
Прокуратура вважає, що він належить до "Ндрангете", могутньої мафіозної організації, заснованої в південному італійському регіоні Калабрія. Нині "Ндрангета" — одна з найсильніших злочинних організацій у світі, яка має зв'язки у Європі та Південній Америці.
У заяві італійських карабінерів говориться, що слідчі відстежували мережу Греко з 2019 року, що зрештою привело їх до французького міста Сент-Етьєн, де Греко було заарештовано 2 лютого.
Його затримання — другий важливий арешт мафії італійською владою за кілька тижнів. Арешт мафіозного "боса босів" Маттео Мессіни Денаро, який перебував у бігах 30 років. Обидва чоловіки перебували у розшуку за скоєння вбивств у 1990-х роках.
Нагадаємо, що 2021 року в Італії суд виніс перші вироки проти мафії у найбільшому за останні 30 років судовому процесі.
До відповідальності перед судом притягли 355 членів клану "Ндрангета", який є наймогутнішим мафіозним угрупуванням в Італії. Судовий процес проходив у спеціальній залі в місті Ламенція-Терме у Клабрії, регіоні, де мафіозні клани мають значний вплив.
Шестеро засуджених отримали максимальні терміни за проханням прокурорів, тож отримали покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Серед них 62-річний Паскуале Галлоне, якого вважають "правою рукою" лідерів Луїджі Манкузо та Грегоріо Нігліа.