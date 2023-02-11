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Во Франции призывают к протестам по всей стране: чем недовольны профсоюзы

11 февраля 2023 13:31
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Во Франции готовят массовую акцию протеста против пенсионной реформы
Возмущение профсоюзов вызвало изменения в государственной пенсионной системе
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Сегодня, 11 февраля, во Франции профсоюзы собираются на массовую акцию протеста . Французы протестуют против повышения пенсионного возраста.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Акции протеста во Франции

Французские профсоюзы протестуют против пенсионной реформы. Возмущение французов вызвало повышение пенсионного возраста.

Ранее профсоюзы проводили марши по будням, но теперь решили организовать крупную акцию протеста в субботу, 11 февраля.

Дети на протест

Лидер одного из профсоюзов Лоран Бергер заявил вчера, что ожидает субботней акции большое количество людей.

"У каждого должна быть возможность принять участие и привести своих соседей, своих детей и всех, кто хочет присоединиться к этому праздничному, дружескому мероприятию", — отметил один из организаторов протеста.

Повышение пенсионного возраста

В 2010 году тогдашний президент Франции Николя Саркози поднял пенсионный возраст с 60 до 62 лет.

Сейчас правительство Эмануэля Макрона хочет увеличить пенсионный возраст до 64 лет.

Напомним, что во время активной фазы пандемии коронавируса во Франции проходили многочисленные акции протеста против обязательного вакцинирования для определенных профессий и так называемых санитарных пробелов.

Фото: Facebook профсоюза CFDT

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