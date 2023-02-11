У Франції готують масову акцію протесту проти пенсійної реформи

У Франції закликають до протестів по усій країні: чим незадоволені профспілки
Сьогодні, 11 лютого, у Франції профспілки збираються на масову акцію протесту. Французи протестують проти підвищення пенсійного віку.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
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Акції протесту у Франції
Французькі профспілки протестують проти пенсійної реформи. Обурення французів викликало підвищення пенсійного віку.
Раніше профспілки проводили марші у будні, але тепер вирішили організувати велику акцію протесту в суботу, 11 лютого.
Діти на протест
Лідер однієї із профспілок Лоран Бергер заявив учора, що очікує на суботній акції велику кількість людей.
"Кожен повинен мати можливість взяти участь і привести своїх сусідів, своїх дітей і всіх, хто хоче приєднатися до цього святкового, дружнього заходу", — зазначив один із організаторів протесту.
Підвищення пенсійного віку
2010 року тодішній президент Франції Ніколя Саркозі підняв пенсійний вік з 60 до 62 років.
Зараз же уряд Емануеля Макрона хоче збільшити пенсійний вік до 64 років.
Нагадаємо, що під час активної фази пандемії коронавірусу у Франції проходили численні акції протесту проти обов'язкового вакцинування для певних професій та так званих санітарних пропусків.
Фото: Facebook профспілки CFDT