В Гааге подняли украинские флаги ко Дню Независимости

Поднятие украинских флагов в Гааге в 2022 году. Фото иллюстративное: google

Сегодня, 24 августа, Нидерланды поздравили Украину с Днем Независимости. В частности, в центре Гааги подняли украинские флаги

Об этом сообщает министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

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Нидерланды поздравили Украину

Известно, что на церемонии присутствовали министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра и посол Украины Александр Карасевич. Они вместе поднимали один из украинских флагов.

"Уже второй год нам приходится праздновать День независимости Украины в условиях, когда Россия делает все, что может, чтобы уничтожить независимость и свободу Украины. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Потому что на кону свобода и безопасность украинцев, а также — свобода и безопасность всей Европы, и наша тоже", — сказал Вопке Хукстра.

Сегодня, #Ukraine celebrates 32 years of independence. Перед бойом, киевскими киевскими лучами будет festive sight. Новые, люди являются борьбой за своим freedom.



Ambassador @karasevych and I raised Ukrainian flag в Hague to show the world: они не stand alone. 1/2 pic.twitter.com/WMQlt59VHf — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) August 24, 2023

Напомним, Сегодня, 24 августа, Украина отмечает День Независимости. Президент Украины Владимир Зеленский, Первая леди и все военно-политическое руководство страны поздравили украинцев с праздником в центре столицы — на Софийской площади.

Добавим, в Одессе произошло спецпогашение почтовой марки "Украина-мать". Ее посвятили 32 годовщине нашей государственной независимости.