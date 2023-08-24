Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Гааге подняли украинские флаги ко Дню Независимости arrow

В Гааге подняли украинские флаги ко Дню Независимости

24 августа 2023 22:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Гааге подняли украинские флаги ко Дню Независимости
Поднятие украинских флагов в Гааге в 2022 году. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 24 августа, Нидерланды поздравили Украину с Днем Независимости. В частности, в центре Гааги подняли украинские флаги

Об этом сообщает министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

Читайте также:

Нидерланды поздравили Украину

Известно, что на церемонии присутствовали министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра и посол Украины Александр Карасевич. Они вместе поднимали один из украинских флагов.

"Уже второй год нам приходится праздновать День независимости Украины в условиях, когда Россия делает все, что может, чтобы уничтожить независимость и свободу Украины. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Потому что на кону свобода и безопасность украинцев, а также — свобода и безопасность всей Европы, и наша тоже", — сказал Вопке Хукстра.

Напомним, Сегодня, 24 августа, Украина отмечает День Независимости. Президент Украины Владимир Зеленский, Первая леди и все военно-политическое руководство страны поздравили украинцев с праздником в центре столицы — на Софийской площади.

Добавим, в Одессе произошло спецпогашение почтовой марки "Украина-мать". Ее посвятили 32 годовщине нашей государственной независимости.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Главные новости на 24 августа: День Независимости Украины и пакет помощи от Германии

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз