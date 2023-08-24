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У Гаазі підняли українські прапори до Дня Незалежності

24 серпня 2023 22:31
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Козюк Тетяна
редактор
У Гаазі підняли українські прапори до Дня Незалежності
Підняття українських прапорів у Гаазі 2022 року. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 24 серпня, Нідерланди привітали Україну з Днем Незалежності. Зокрема, у центрі Гааги підняли українські прапори

Про це повідомляє міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.

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Відомо, що на церемонії були присутні міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра та посол України Олександр Карасевич. Вони разом піднімали один з українських прапорів.

"Вже другий рік нам доводиться святкувати День незалежності України в умовах, коли Росія робить все, що може, щоб знищити незалежність і свободу України. Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Тому що на кону — свобода і безпека українців, а також — свобода і безпека всієї Європи, і наша також", — сказав Вопке Хукстра. 

Нагадаємо, Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. Президент України Володимир Зеленський, Перша леді та все військово-політичне керівництво країни привітали українців зі святом у самому центрі столиці — на Софійській площі. 

Додамо, в Одесі відбулося спецпогашення поштової марки "Україна-мати". Її присвятили до 32 річниці нашої державної незалежності. 

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