У Гаазі підняли українські прапори до Дня Незалежності
Сьогодні, 24 серпня, Нідерланди привітали Україну з Днем Незалежності. Зокрема, у центрі Гааги підняли українські прапори
Про це повідомляє міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.
Нідерланди привітали Україну
Відомо, що на церемонії були присутні міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра та посол України Олександр Карасевич. Вони разом піднімали один з українських прапорів.
"Вже другий рік нам доводиться святкувати День незалежності України в умовах, коли Росія робить все, що може, щоб знищити незалежність і свободу України. Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Тому що на кону — свобода і безпека українців, а також — свобода і безпека всієї Європи, і наша також", — сказав Вопке Хукстра.
Today, #Ukraine celebrates 32 years of independence. Before the war, the streets of Kyiv would be a festive sight. Now, the people are fighting for their freedom.— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) August 24, 2023
Ambassador @karasevych and I raised the Ukrainian flag in The Hague to show the world: they do not stand alone. 1/2 pic.twitter.com/WMQlt59VHf
Нагадаємо, Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. Президент України Володимир Зеленський, Перша леді та все військово-політичне керівництво країни привітали українців зі святом у самому центрі столиці — на Софійській площі.
Додамо, в Одесі відбулося спецпогашення поштової марки "Україна-мати". Її присвятили до 32 річниці нашої державної незалежності.