У Гаазі підняли українські прапори до Дня Незалежності

Підняття українських прапорів у Гаазі 2022 року. Фото ілюстративне: google

Сьогодні, 24 серпня, Нідерланди привітали Україну з Днем Незалежності. Зокрема, у центрі Гааги підняли українські прапори

Про це повідомляє міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.

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Нідерланди привітали Україну

Відомо, що на церемонії були присутні міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра та посол України Олександр Карасевич. Вони разом піднімали один з українських прапорів.

"Вже другий рік нам доводиться святкувати День незалежності України в умовах, коли Росія робить все, що може, щоб знищити незалежність і свободу України. Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Тому що на кону — свобода і безпека українців, а також — свобода і безпека всієї Європи, і наша також", — сказав Вопке Хукстра.

Today, #Ukraine celebrates 32 years of independence. Before the war, the streets of Kyiv would be a festive sight. Now, the people are fighting for their freedom.



Ambassador @karasevych and I raised the Ukrainian flag in The Hague to show the world: they do not stand alone. 1/2 pic.twitter.com/WMQlt59VHf — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) August 24, 2023

Нагадаємо, Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. Президент України Володимир Зеленський, Перша леді та все військово-політичне керівництво країни привітали українців зі святом у самому центрі столиці — на Софійській площі.

Додамо, в Одесі відбулося спецпогашення поштової марки "Україна-мати". Її присвятили до 32 річниці нашої державної незалежності.