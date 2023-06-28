В Греции из-за двух россиян летчикам пришлось экстренно посадить самолет: что случилось

Самолет в небе. Фото: росСМИ

Рейс авиалиний easyJet из Манчестера (Великобритания) в Даламан (Турция) был вынужден выполнить непредвиденную посадку в Греции. Причиной тому стали пьяніе россияне, которіе устроили драку на борту лайнера.

Об этом сообщает independent.co.uk.

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Согласно предоставленным данным, происшествие произошло 24 июня. В начале полета все шло хорошо, однако ситуация быстро изменилась.

Внимание как экипажа, так и пассажиров привлекли два мужчины, которые заметно перебрали с алкогольными напитками. Вскоре они начали вести себя неконтролируемо, включая драки, крики и агрессивное поведение в отношении окружающих.

Известно, что из-за россиян в возрасте 39 и 48 лет было принято решение о неотложной посадке. Мужчин оставили в греческих Салониках, где полицейские уже ожидали их для ареста.

Несмотря на то, что россиян впоследствии освободили, их ждут юридические последствия за такое поведение. Их дело будет рассмотрено в суде в ноябре 2023 года.

Когда спросили, был ли кто-то пострадавшим из-за действий мужчин во время полета, представители авиакомпании подтвердили, что вреда никому не было нанесено.

Напомним, недавно в Испании разбился американский военный самолет F-18. Пилот истребителя вовремя катапультировался, был госпитализирован с ранениями ног и травмой. Инцидент произошел на авиабазе в Сарагосе, на севере Апеннинского полуострова.

Кроме того, все люди, путешествующие на самолете, знают, что отбрасывание кресла во время долгого перелета – это то, что дает отдохнуть немного, но нередко это вызывает споры между пассажирами. Так, одного мужчину назвали героем после того, как он отомстил пассажирам за высмеивание жены.