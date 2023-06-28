У Греції через двох росіян льотчикам довелося екстрено посадити літак: що сталося

Літак у небі. Фото: росЗМІ

Рейс авіаліній easyJet з Манчестера (Великобританія) до Даламана (Туреччина) був змушений виконати непередбачену посадку в Греції. Причиною цього стали п'яні росіяни, які влаштували бійку на борту лайнера.

Про це повідомляє independent.co.uk.

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Що відомо про незаплановану посадку літака

Згідно з наданими даними, подія сталася 24 червня. На початку польоту все йшло добре, проте ситуація швидко змінилася.

Увагу як екіпажу, так і пасажирів привернули двоє чоловіків, які помітно перебрали з алкогольними напоями. Незабаром вони почали поводитися неконтрольовано, включаючи бійки, крики та агресивну поведінку щодо оточуючих.

Відомо, що через росіян віком 39 і 48 років було ухвалено рішення про невідкладну посадку. Чоловіків залишили у грецьких Салоніках, де поліцейські вже чекали їх на арешт.

Попри те, що росіян згодом звільнили, на них чекають юридичні наслідки за таку поведінку. Їхню справу буде розглянуто в суді у листопаді 2023 року.

Коли запитали, чи хтось постраждав через дії чоловіків під час польоту, представники авіакомпанії підтвердили, що шкоди нікому не було завдано.

Нагадаємо, нещодавно в Іспанії розбився американський військовий літак F-18. Пілот винищувача вчасно катапультувався, був госпіталізований із пораненнями ніг та травмою. Інцидент стався на авіабазі в Сарагосі, на півночі Апеннінського півострова.

Крім того, всі люди, що подорожують літаком, знають, що відкидання крісла під час довгого перельоту - це те, що дає трохи відпочити, але нерідко це викликає суперечки між пасажирами. Так, одного чоловіка назвали героєм після того, як він помстився пасажирам за висміювання дружини.