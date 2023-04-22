В Греции произошло землетрясение: что известно

Землетрясение в Греции. Фото: росСМИ

В субботу, 22 апреля, на греческом острове Еввия произошло землетрясение магнитудой 4,5, как сообщает газета Ekathimerini со ссылкой на Геодинамический институт Национальной обсерватории Афин и передает Укринформ. Эпицентр землетрясения находился в 60 километрах от столицы Афин на глубине 10 километров, и толчок был ощутим в столице Греции.

Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на Геодинамический институт Национальной обсерватории Афин.

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Землетрясения могут вызывать разрушительные последствия, особенно в тех случаях, когда они происходят в населенных районах.

Магнитуда 4,5 может не показаться слишком высокой, но все же это довольно серьезное землетрясение, способное вызвать дрожание зданий и других конструкций, а также потенциально повредить инфраструктуру.

Также следует учитывать, что землетрясения могут вызывать цунами, особенно если они происходят вблизи побережья.

В связи с этим, важно обратить внимание на происходящее и принять необходимые меры для минимизации возможных ущербов. Люди должны быть готовы к землетрясениям, знать, что делать в случае их возникновения и следовать инструкциям местных властей.

Напомним, что 3 апреля, в городе Петропавлоск-Камчатской российской федерации произошло землетрясение. Магнитуда этого стихийного бедствия была оценена от 6,5 до 7.