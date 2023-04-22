У Греції стався землетрус: що відомо

Землетрус у Греції. Фото: росЗМІ

У суботу, 22 квітня, на грецькому острові Єввія стався землетрус магнітудою 4,5, повідомляє газета Ekathimerini з посиланням на Геодинамічний інститут Національної обсерваторії Афін і передає Укрінформ. Епіцентр землетрусу знаходився за 60 кілометрів від столиці Афін на глибині 10 кілометрів, і поштовх був відчутним у столиці Греції.

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на Геодинамічний інститут Національної обсерваторії Афін.

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Землетруси можуть викликати руйнівні наслідки, особливо у випадках, коли вони відбуваються у населених районах.

Магнітуда 4,5 може не здатися занадто високою, але все ж таки це досить серйозний землетрус, здатний викликати тремтіння будівель та інших конструкцій, а також потенційно пошкодити інфраструктуру.

Також слід враховувати, що землетруси можуть спричинити цунамі, особливо якщо вони відбуваються поблизу узбережжя.

У зв'язку з цим важливо звернути увагу на те, що відбувається, і вжити необхідних заходів для мінімізації можливих збитків. Люди повинні бути готові до землетрусів, знати, що робити у разі їх виникнення, та дотримуватися інструкцій місцевої влади.

Нагадаємо, що 3 квітня, у місті Петропавлоськ-Камчатській Російській Федерації стався землетрус. Магнітуду цього стихійного лиха оцінили від 6,5 до 7.