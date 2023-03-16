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В Греции тысячи человек вышли на протест: какая причина

16 марта 2023 17:50
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Столкновение полиции с протестующими во время 24-часовой общенациональной забастовки
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В четверг, 16 марта, тысячи греческих рабочих покинули работу и вышли на митинг в центре Афин в знак протеста против несоблюдения стандартов безопасности, которые, по их словам, привели к величайшей по количеству жертв железнодорожной катастрофы в истории страны.

Об этом пишет Reuters.

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Какая причина протестов

Причиной таких протестов стала авария пассажирского поезда, столкнувшегося с грузовым прошлым в городе Лариса в прошлом месяце. Поезд перевозил более 350 человек, большинство из них были студентами. В результате аварии погибли 57 человек.

протесты в Греции

Известно, что рейсы в и из Греции были прекращены, корабли оставались в портах, а государственные службы и государственные школы были закрыты, поскольку рабочие присоединились к 24-часовой забастовке, созванной крупнейшими профсоюзами Греции GSEE и ADEDY.

Протестующие обвиняют консервативное правительство и политическую систему страны в игнорировании неоднократных призывов профсоюзов по несоблюдению мер безопасности.

"Это было не человеческое заблуждение, это преступление". "Наши мертвые, ваши доходы", — написано на баннере протестующих.

Столкновения вспыхнули, когда группа протестующих прервала митинг и забросала полицейских шашками, которые в ответ применили слезоточивый газ.

протесты в Греции

протесты в Греции

протесты в Греции

По оценкам полиции, в центре Афин собралось более 25 тысяч человек, акции протеста также прошли в других городах Греции.

Напомним, в ночь на среду, 1 марта, в Греции произошло столкновение пассажирского и грузового поезда. Погибли 57 человек, еще 85 пострадали. Пассажирский поезд перевозил сотни людей, в том числе многие студенты университета, возвращавшиеся домой с каникул.

Министр транспорта и инфраструктуры Греции Константинос Караманлис объявил о своей отставке в связи с масштабной аварией на железной дороге, в результате которой погибли десятки человек.

Фото: REUTERS

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