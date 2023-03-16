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У Греції тисячі людей вийшли на протест: яка причина

16 березня 2023 17:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зіткнення поліції з протестувальниками під час 24-годинного загальнонаціонального страйку
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 16 березня, тисячі грецьких робітників залишили роботу і вийшли на мітинг у центрі Афін на знак протесту проти недотримання стандартів безпеки, які, за їх словами, призвели до найбільшої за кількістю жертв залізничної катастрофи в історії країни.

Про це пише Reuters.

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Причиною таких протестів стала аварія пасажирського потяга, який зіткнувся із вантажним минулого у місті Лариса минулого місяця. Потяг перевозив понад 350 людей, більшість із них були студентами. Внаслідок аварії загинуло 57 осіб.

протести в Греції

Відомо, що рейси до та з Греції були припинені, кораблі залишалися в портах, а державні служби та державні школи були закриті, оскільки робітники приєдналися до 24-годинного страйку, скликаного найбільшими профспілками Греції GSEE та ADEDY.

Протестувальники звинувачують консервативний уряд і політичну систему країни в ігноруванні неодноразових закликів профспілок щодо недотримання заходів безпеки.

"Це була не людська помилка, це злочин". "Наші мертві, ваші прибутки", — написано на банері протестувальників. 

Сутички спалахнули, коли група протестувальників перервала мітинг і закидала поліцейських шашками, які у відповідь застосували сльозогінний газ.

протести в Греції

протести в Греції

протести в Греції

За оцінками поліції, у центрі Афін зібралися понад 25 тисяч людей, акції протесту також відбулися в інших містах Греції.

Нагадаємо, у ніч на середу, 1 березня, у Греції сталося зіткнення пасажирського та вантажного потягів. Загинули 57 людей, ще 85 постраждали. Пасажирський потяг перевозив сотні людей, зокрема багато студентів університету, які поверталися додому з канікул.

Міністр транспорту й інфраструктури Греції Константінос Караманліс оголосив про свою відставку у зв’язку із масштабною аварією на залізниці, внаслідок якої загинули десятки людей.

Фото: REUTERS

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