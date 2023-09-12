В Грузии установили памятник военному, которого расстреляли за слова "Слава Украине"

Украинский военный, которого оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине". Фото: скриншот с видео

В Тбилиси, Грузия, установили памятник украинскому снайперу Александру Мациевскому. Его убили российские оккупанты за слова "Слава Украине".

Фотографию скульптуры опубликовал "Укринформ".

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Памятник украинскому военному

Российские оккупанты сняли на видео расстрел Александра Мациевского. Он выкрикнул "Слава Украине", а затем захватчики убили его.

Скульптура, на постаменте которой написана "Героям слава!", установлена на территории частной клиники.

Памятник украинскому военному. Фото: twitter.com/UKRINFORM

Напомним, после отказа подчиниться российской жестокости и произнесению фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что россияне будут отвечать за каждое свое преступление.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины окончательно установила личность Героя, расстрелянного российскими оккупантами после слов "Слава Украине". Им оказался снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области.