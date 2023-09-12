У Грузії встановили пам'ятник військовому, якого розстріляли за слова "Слава Україні"

Український військовий, якого окупанти розстріляли за слова "Слава Україні". Фото: скриншот з відео

У Тбілісі, Грузія, встановили пам'ятник українському снайперу Олександру Мацієвському. Його вбили російські окупанти за слова "Слава Україні".

Фотографію скульптури опублікував "Укрінформ".

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Пам'ятник українському військовому

Російські окупанти зняли на відео розстріл Олександра Мацієвського. Він вигукнув "Слава Україні", а потім загарбники вбили його.

Скульптуру, на постаменті якої написано "Героям слава!", встановлено на території приватної клініки.

Пам'ятник українському військовому. Фото: twitter.com/UKRINFORM

Нагадаємо, після відмови підкоритися російській жорстокості та проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що росіяни будуть відповідати за кожен свій злочин.

Також ми писали, що Служба безпеки України остаточно встановила особу Героя, якого розстріляли російські окупанти після слів "Слава Україні". Ним виявився снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області.