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В Грузии задержан главарь одной из группировок "ИГИЛ"

22 апреля 2023 15:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Грузии задержан главарь одной из группировок "ИГИЛ"
Задержание главаря одной из группировок "ИГИЛ". Фото: RFE/RL
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба государственной безопасности Грузии задержала главаря одной из группировок террористической организации "Исламское государство" Малхаза Паксашвили.

Об этом сообщает "Грузия Online".

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Что известно о Паксашвили

Отмечается, что Малхаз Паксашвили в 2013 году уехал из Грузии в Сирию и присоединился к террористической организации "Исламское государство".

В 2013-2015 годах он активно участвовал в боевых действиях и нападениях, которые совершались "ИГИЛ".

По данным Службы государственной безопасности Грузии, задержанный имел тесные связи с командирами высокого звена "Исламского государства" и занимал должность так называемого "наиба" в одной из группировок террористической организации.

Дело расследуется по статье 328 УК Грузии, которая предусматривает членство в террористической организации иностранного государства и содействие террористической деятельности. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 17 лет.

Напомним, после появления в сети видео жестокой расправы над пленным украинским военным министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил Россию с террористической организацией ИГИЛ, которая в свое время также снимала видео с обезглавливанием своих оппонентов.

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