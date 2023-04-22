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У Грузії затримали ватажка одного з угруповань "ІДІЛ"

22 квітня 2023 15:20
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У Грузії затримали ватажка одного з угруповань "ІДІЛ"
Затримання ватажка одного з угруповань "ІДІЛ". Фото: RFE/RL
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба державної безпеки Грузії затримала ватажка одного з угруповань терористичної організації "Ісламська держава" Малхаза Паксашвілі.

Про це повідомляє "Грузія Online".

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Зазначається, що Малхаз Паксашвілі 2013 року виїхав з Грузії до Сирії та приєднався до терористичної організації "Ісламська держава".

У 2013-2015 роках він брав активну участь у бойових діях та нападах, що здійснювалися "ІДІЛ".

За даними Служби державної безпеки Грузії, затриманий мав тісні зв'язки з командирами високої ланки "Ісламської держави" та обіймав посаду так званого "наїба" в одному з угруповань терористичної організації.

Справа розслідується за статтею 328 КК Грузії, що передбачає членство у терористичній організації іноземної держави та сприяння терористичній діяльності. Злочин карається позбавленням волі терміном від 10 до 17 років.

Нагадаємо, після появи у мережі відео жорстокої розправи над полоненим українським військовим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв Росію з терористичною організацією "ІДІЛ", яка свого часу також знімала відео з обезголовлюванням своїх опонентів.

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