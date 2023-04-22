У Грузії затримали ватажка одного з угруповань "ІДІЛ"
Служба державної безпеки Грузії затримала ватажка одного з угруповань терористичної організації "Ісламська держава" Малхаза Паксашвілі.
Про це повідомляє "Грузія Online".
Що відомо про Паксашвілі
Зазначається, що Малхаз Паксашвілі 2013 року виїхав з Грузії до Сирії та приєднався до терористичної організації "Ісламська держава".
У 2013-2015 роках він брав активну участь у бойових діях та нападах, що здійснювалися "ІДІЛ".
За даними Служби державної безпеки Грузії, затриманий мав тісні зв'язки з командирами високої ланки "Ісламської держави" та обіймав посаду так званого "наїба" в одному з угруповань терористичної організації.
Справа розслідується за статтею 328 КК Грузії, що передбачає членство у терористичній організації іноземної держави та сприяння терористичній діяльності. Злочин карається позбавленням волі терміном від 10 до 17 років.
Нагадаємо, після появи у мережі відео жорстокої розправи над полоненим українським військовим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв Росію з терористичною організацією "ІДІЛ", яка свого часу також знімала відео з обезголовлюванням своїх опонентів.