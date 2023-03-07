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В Грузии собираются противники законопроекта об "иноагентах": чем недовольны митингующие

7 марта 2023 17:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Митинги в Грузии
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

У здания парламента Грузии собираются противники законопроекта об "иноагентах", представленного движением "Сила народа". Они в частности недовольны решением руководящей партии "Грузинская мечта" начать обсуждение инициативы в ускоренном режиме на сегодняшнем пленарном заседании.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Митинги в Грузии

Известно, что ранее оппозиция призвала граждан выйти в здание парламента.

"Мы продолжаем выражать протест, мы продолжаем борьбу, но нам нужна общественная поддержка. Я очень прошу всех, кто меня сейчас слышит, приходите в парламент Грузии. Дайте знать всем, кому можете, потому что скоро такой возможности в этой стране не будет — в случае принятие этого российского закона. В парламенте полно силовиков, зал заседаний переполнен охранниками. Еще раз прошу, приходите в парламент! Без вашей поддержки только оппозиция не сможет остановить эти процессы", — сказала одна из лидеров партии "Лело" Анна Нацвлишвили.

митинги в Грузии

Что предшествовало

Члены движения "Сила народа", формально объявившие о выходе из правящей партии "Грузинская мечта", внесли в парламент два законопроекта — "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". Первый законопроект члены "Силы народа" называют "грузинским", второй — "американским".

Утверждается, что второй документ — перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с "грузинской" инициативой "Силы народа". Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.

Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с "иноагентами" и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций по приобретению Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.

"Сила народа" и правящая партия "Грузинская мечта" планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В "Мечте" говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об "иноагентах". При этом правящая партия, возможно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране "антиконституционные партии". Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны "принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора".

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил украинские власти в том, что они якобы хотят, чтобы война перекинулась на их территорию. По словам лидера Грузии, Украина пытается открыть второй фронт, чтобы втянуть Грузию в войну.

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