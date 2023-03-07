У Грузії збираються противники законопроєкту про "іноагентів": чим невдоволені мітингувальники
Біля будівлі парламенту Грузії збираються противники законопроєкту про "іноагенти", представленого рухом "Сила народу". Вони, зокрема, незадоволені рішенням керівної партії "Грузинська мрія" розпочати обговорення ініціативи у прискореному режимі на сьогоднішньому пленарному засіданні.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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Мітинги в Грузії
Відомо, що раніше опозиція закликала громадян вийти до будівлі парламенту.
"Ми продовжуємо висловлювати протест, ми продовжуємо боротьбу, але нам потрібна громадська підтримка. Я дуже прошу всіх, хто мене зараз чує, приходьте до парламенту Грузії. Дайте знати всім, кому можете, бо скоро такої можливості в цій країні не буде — у разі ухвалення цього російського закону. У парламенті повно силовиків, зал засідань переповнений охоронцями. Ще раз прошу, приходьте до парламенту! Без вашої підтримки тільки опозиція не зможе зупинити ці процеси", — сказала одна з лідерів партії "Лело" Ганна Нацвлішвілі.
Що передувало
Члени руху "Сила народу", які формально оголосили про вихід із правлячої партії "Грузинська мрія", внесли до парламенту два законопроєкти — "Про прозорість іноземного впливу" та "Про реєстрацію іноземних агентів". Перший законопроєкт члени "Сили народу" називають "грузинським", другий — "американським".
Стверджується, що другий документ — переклад американського закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA), який внесли до парламенту, щоб показати, наскільки він є репресивним порівняно з "грузинською" ініціативою "Сили народу". Документ, зокрема, передбачає для порушників не лише адміністративну, а й кримінальну відповідальність.
Представники грузинської опозиції, НУО та журналісти, країни ЄС та США впевнені, що влада Грузії намагається запозичити російський досвід боротьби з "іноагентами" і створити в країні репресивний механізм. У Брюсселі заявили, що ухвалення подібних законів несумісне з виконанням рекомендацій для набуття Грузією статусу кандидата в Євросоюз, з нормами та цінностями ЄС.
"Сила народу" та правляча партія "Грузинська мрія" планують затвердити у першому читанні обидва законопроєкти. Потім вони будуть направлені до Венеціанської комісії. У "Мрії" кажуть, що якщо Венеціанська комісія виступить із неаргументованими зауваженнями, вони все одно затвердять документ.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі пообіцяла, що використовує своє право і накладе вето на закон про "іноагентів". При цьому правляча партія, ймовірно, зможе його подолати. Зурабішвілі також запропонувала заборонити в країні "антиконституційні партії". Згідно зі статтею 78 Конституції Грузії, конституційні органи в межах своїх повноважень повинні "вжити всіх заходів для забезпечення повної інтеграції Грузії до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив українську владу в тому, що вона нібито хоче, щоб війна перекинулася на їхню територію. За словами лідера Грузії, Україна намагається відкрити другий фронт, щоби втягнути Грузію у війну.