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В ГУР рассказали о дальнейшем развитии событий в России

3 июня 2023 15:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ГУР рассказали о дальнейшем развитии событий в России
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Фото: google.
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ГУР рассказали, что одним из ряда сценариев развития ситуации внутри России может стать мятеж или военное противостояние. Также это может вызвать успешные действия повстанцев.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире ток-шоу "Новый отсчет" на Общественном.

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Дальнейший сценарий в России

"В результате успешных действий Сил безопасности и обороны Украины и деоккупации наших территорий возможны внутренние конфликты внутри самой Московщины", — сказал Юсов.

Он добавил, что соответствующий сценарий могут также обусловить успешные действия повстанцев, борющихся за свои права на территории РФ. Также Юсов отметил, что операция добровольцев "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжается.

"Король оказался голым. Все боеспособное, что может двигаться, переброшено на оккупацию Украины. На территории московщины остались преимущественно пузатые "гаишники"", — сказал представитель ГУР.

По словам Андрея Юсова, борьба с вооруженными повстанцами не входит в компетенцию созванных Путиным в рамках плана "Эдельвейс" к границе "гибдд-шников", в большинстве своем наученных избивать дубинками участников мирных акций протеста и брать взятки с пенсионеров:

"Поэтому так неудачно. Поэтому приходится артиллерией и "Градами" бомбить и уничтожать гражданские дома самих московитов. Это все происходит в прямом эфире, вживую, на все это смотрит весь мир", — подытожил представитель ГУР МО Украины.

Напомним, недавно бойцы "Русского добровольческого корпуса" показали, как проводят "сделку" в Белгородской области. Военные рассказали, что за сутки им удалось взять под полный контроль территорию по площади больше, чем весь Бахмут в Донецкой области.

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