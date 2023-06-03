У ГУР розповіли про подальший розвиток подій в Росії

Представник ГУР МО України Андрій Юсов. Фото: google.

У ГУР розповіли, що одним із низки сценаріїв розвитку ситуації всередині Росії може стати заколот або військове протистояння. Також це може зумовити успішні дії повстанців.

Про це розповів представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі ток-шоу "Новий відлік" на Суспільному.

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Подальший сценарій в Росії

"Внаслідок успішних дій Сил безпеки і оборони України та деокупації наших територій можливі внутрішні конфлікти всередині самої Московщини", — сказав Юсов.

Він додав, що відповідний сценарій можуть також зумовити успішні дії повстанців, які борються за свої права на території РФ. Також Юсов зазначив, що операція добровольців "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" досі триває.

"Король виявився голим. Все боєздатне, що може рухатись, перекинуте на окупацію України. На території московщини залишились переважно пузаті "гаішники"", — сказав представник ГУР.

За словами Андрія Юсова, боротьба з озброєними повстанцями не входить до компетенції скликаних Путіним в межах плану "Едельвейс" до кордону "гібдд-шників", здебільшого навчених бити кийками учасників мирних акцій протесту і брати хабарі з пенсіонерів:

"Тому так невдало. Тому доводиться артилерією і "Градами" бомбити й нищити цивільні будинки самих московитів. Це все відбувається в прямому ефірі, наживо, на все це дивиться увесь світ", — підсумував представник ГУР МО України.

Нагадаємо, нещодавно бійці "Російського добровольчого корпусу" показали, як проводять "операцію" в Бєлгородській області. Військові розповіли, що за добу їм вдалося взяти під повний контроль територію за площею більше, ніж увесь Бахмут в Донецькій області.