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В Японии ChatGPT поможет управлять правительством

21 апреля 2023 14:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Японии ChatGPT поможет управлять правительством
ChatGPT будет помогать в управлении правительством Японии. Фото: Freepik
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Один из японских городов обращается к ChatGPT для помощи в управлении правительством. Это вызвано стремительным сокращением населения.

Об этом пишет CNN.

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Как планируют использовать ChatGPT в Японии

Отмечается, что город Йокосука, центральная префектура Канагава в Японии, на этой неделе объявил, что начнет использовать ChatGPT для помощи в административных задачах.

В пресс-релизе на сайте муниципального правительства сказано, что все сотрудники могут использовать чат-бот для "обобщения предложений, проверки орфографических ошибок и создания идей".

Что стало причиной такого решения

Представитель муниципального правительства сообщил, что общенациональный демографический кризис был фактором, который они учитывали при использовании ChatGPT.

Население Японии стремительно сокращается в течение многих лет, и недавно лидер страны предупредил, что "время для продолжения рода истекает" и что Япония "на грани несостоятельности поддерживать социальные функции". Йокосука не исключение. Ожидается, что население города, которое составляет 376 171 человека, будет продолжать сокращаться, естественные причины усугубятся уходом крупных производителей и недостаточным туризмом.

Учитывая эти проблемы с населением, город обратился к ChatGPT, чтобы повысить эффективность и наладить лучший рабочий процесс в рамках правительственных операций, сказал представитель.

Это поможет выполнять автоматизированные административные задачи, "персонал может сосредоточиться на работе, которую могут выполнять только люди, продвигая подход, который приносит счастье гражданам", — говорится в пресс-релизе.

Напомним, недавно ChatGPT создал свой язык для расширения разговоров, увеличив их лимит до 8K. Это не только позволяет продолжать ваши предварительные разговоры с чат-ботом ИИ, но и технически расширяет их за пределы общего числа слов.

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